周末好去處／紐約夏日街道、免費紮染課程

●紐約夏日街道

已經連續舉辦12屆的「夏日街道」活動訂於14日(周六)舉辦。市公園局在布碌崙 (布魯克林)大橋至中央公園間的拉菲逸街(Lafayette St.)、中央街(Center St.)和公園大道(Park Ave.)上，打造一條寬敞的無車通道，民眾可以在這條長達7哩的無車通道上，自由地散步、騎單車，沿途還有各種遊戲及表演，讓民眾享受紐紐紐約市 夏天戶外活動的美好。該活動將於早7時至下午1時舉辦，更多資訊可上網頁https://on.nyc.gov/2VJAyFV。

●康尼島 健康健身社區日

布碌崙康尼島訂於14日(周六)舉辦健康健身社區日(Community Health and Wellness Fair)，從早到下午的活動，將會有專門的教練在現場，帶領民眾學習瑜伽、太極、舞蹈、壓力管理、有氧Zumba、熱門巴恰達(Bachata)等各種運動。民眾可以在木棧道上，吹著海風享受特殊的運動體驗。活動免費，時間為上午10時至下午3時，地點在康尼島木棧道的降落傘跳塔(Parachute Jump)下。更多資訊可上網頁https://on.nyc.gov/3xBCux2查詢。

●著迷劇場說故事

針對兒童的著迷劇場(Spellbound Theatre)，訂於14日(周六)在布碌崙伯恩遊樂場(J.J. Byrne Playground)，講「請站好注意關門」(Stand Clear of the Closing Doors, Please)的故事。內容描述一隻丟失的玩具熊貓搭乘六條不同的地鐵，找尋主人的故事，充滿互動和親密性，適合二至五歲的兒童。活動在戶外免費舉行，遇雨將改在線上舉辦。時間為14日上午10時至11時，地點在布碌崙3街336號，可事先上網預約或直接到現場參加，座位有限。資訊在網頁https://on.nyc.gov/3s5C2pL。

●免費紮染課程

紮染(Tie dye)簡單又有趣，還可以創造出獨一無二的花樣，受到大小朋友歡迎。皇后區娛樂( Queens Recreation)訂於14日(周六)舉辦免費的紮染課程體驗，民眾只要帶一件想要紮染的全新白T恤，在專家的帶領下，就能在衣服上設計出簡單的紮染花樣，參加者也可以發揮創意，自己設計不同的花樣，把T恤穿上身，展現自己的風格。活動將於皇后區長島市Skillman大道41-15號的Torsney遊樂場舉行，全程免費，時間在早上11時至下午1時，更多資訊請上網頁https://on.nyc.gov/3fQHt77。