莎士比亞劇回歸 中央公園免費看經典

今年夏天演出莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」。(取自公共劇場網站)

每年夏天在曼哈頓中央公園舉行的免費莎士比亞劇演出(Shakespeare in the Park)今年回歸；這個備受紐約民眾喜歡的夏日活動，每年都會上演多齣精采絕倫的莎士比亞劇，且完全免費；今年在疫情之下雖不開放現場排隊，但對紐約民眾來說，是個好機會，只需要在家裡動動手指、按按手機，就能夠參加線上抽獎，享受在星空下欣賞由專業演員帶來的經典戲劇。

免費的莎士比亞劇演出，一開始是由「公共劇場 」(The Public Theater)創始人帕普(Joseph Papp)，在1954年設立的免費「紐約莎士比亞戲劇節」(New York Shakespeare Festival)，當時的演出地點位於貧窮的下東城，對象是沒有閒錢花在娛樂上的貧民；做為美國最早的非營利性劇院之一，公共劇場長期以來一直秉承劇院是一個城市必不可少的文化力量，以及藝術和文化屬於每個人、不分富貴貧賤的原則。

今年夏天中央公園的免費莎士比亞劇演出回歸。(讀者提供) 中央公園的免費莎士比亞劇演出為紐約最受歡迎的夏日活動之一。(取自公共劇場網站)

推廣藝術 已近60載

1962年起，該活動轉移到中央公園的德拉克特露天劇場(Delacorte Theater)舉辦，許多名人演員都曾經在工作及參與演出，而由不同團隊詮釋的劇本，也擦出不一樣的火花，如此高品質的免費表演，也讓該活動在過去近60年以來成為紐約市 的招牌，許多人認為一生至少要朝聖一次，不少民眾年年報到，如今票價高昂但仍一票難求的音樂劇「漢密爾頓」(Hamilton)，最初在默默無聞時，也是在公共劇場登場。

今年夏天演出莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」。(取自公共劇場網站) 今年夏天演出莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」。(取自公共劇場網站)

今年夏天的活動，將持續到9月18日(周六)，將上演莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」(The Merry Wives of Windsor)，該劇原本是描寫貪財好色的胖騎士法斯塔夫(Sir John Falstaff)看中了福德太太和佩芝太太，兩位聰明的婦人發現後，開始一連串整人計畫，藉機整整愛吃飛醋的先生，也讓法斯塔夫在眾人面前出醜。

為了讓戲劇內容更貼近紐約，在德拉克特露天劇場演出的版本，故事內容設定在南哈林區，一座充滿活力且不拘一格的西非移民社區，除了布景充滿濃濃的紐約街頭風格，劇情內容也完美融合了現代的幽默及笑料，搭配演員們精彩專業的演出，絕對能讓觀眾們捧腹大笑。

今年夏天演出莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」。(取自公共劇場網站) 今年夏天演出莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」。(取自公共劇場網站)

獲取門票 四個途徑

在新冠肺炎疫情前，想要獲得演出的免費票有四個途徑，除了用手機應用程式參加線上抽獎外，其餘三個方式包括：到中央公園德拉克特露天劇場現場排隊；到公共劇場總部親身參加抽獎；在曼哈頓以外的四個行政中心，像是圖書館、博物館等處現場領取入場券等，都得要民眾親自到場，假如不願意花時間排隊或上網抽機率極低的樂透票，要在劇場確保獲得一個座位，必須至少捐獻500元。

不過去年中央公園莎士比亞劇演出因新冠疫情而取消，改為通過廣播播出，如今免費戲劇活動回歸，為了減少民眾排隊過程中暴露在病毒下的風險，公共劇場也宣布，目前票券僅開放透過手機應用程式抽獎，其他獲票方式暫停；民眾只要在每周二及周五登入APP參加抽獎，就可抽下一周表演場次的入場券。

防疫分流 需戴口罩

在防疫措施上，除了劇院將僅開放80%的座位外，也將分成完成疫苗接種以及未接種保持社交距離兩個區域，民眾在進入劇場或期間走動時，皆需依規定戴口罩。

完成接種區將保留給12歲以上已經完成疫苗接種者入內，並需出示疫苗接種證明，11歲以下兒童則需要由完成接種的父母或監護人陪同入內，入座後則可依照個人意願，選擇要將口罩拿下或繼續戴著；進入未接種區則不需提供任何證明，同時需全程戴口罩。

其他演出時間表、免費門票獲取訊息、詳細防疫規定等，都可上網站https://publictheater.org/查詢。