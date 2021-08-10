MTA取消殘障專車共乘 呼聲再起

維權組織呼籲MTA暫停電召殘障專車拼車服務。(記者張晨/攝影)

新冠疫情 期間，為了更好的保護乘客，大都會運輸署(MTA )暫停了共享乘車項目，而從今年7月開始，隨著疫情好轉，MTA重新為電召殘障專車(Access-A-Ride)用戶提供共享乘車服務；但如今隨著Delta變種再次肆虐，不少人呼籲MTA取消殘障專車的共乘服務。

紐約 公益律師組織(New York Lawyers for the Public Interest)殘疾人士司法項目(Disability Justice Program)主任羅文克朗(Ruth Lowenkron)表示，使用電召殘障專車的人士本來就多為身體較弱或年紀很大的老人，如今別無選擇需與人共乘一輛汽車，恐是比地鐵或公車更暴露風險的空間。

羅文克朗表示，已經代表她的團隊給MTA寫了兩封信，要求他們暫停拼車，並與MTA官員會面討論這個問題；但她說，在一次會議上，一名MTA官員表示，乘車者現在推動這個議題，是因為他們想鉆不與人拼車的空子，而不是出於自身防疫安全需求。

「在我個人看來，這樣的說法實屬令人震驚。」羅文克朗表示，可能有些人的目標是確實是避免拼車，但當人們面對大傳染病疫情時，作為決策者不應該以政治態度考量問題。

MTA發言人伯曼(Andrei Berman)通過聲明中表示，MTA將繼續努力確保常客在使用電召殘障專車時的安全，「乘車時需要戴口罩，我們也強烈鼓勵人們接種疫苗。」

在疫情期間暫停拼車的兩家網約車公司優步(Uber)和Lyft，尚未在紐約恢復拼車服務，Lyft的一名發言人表示，該公司正在慢慢恢復芝加哥、費城和丹佛的拼車服務。

通過市出租车暨礼车管理局(Taxi and Limousine Commission，简称TLC)獲得執照的MTA電召殘障專車司機既不是市府雇員，也不是州府雇員，沒有必須接種疫苗或每周進行檢測的要求；雖然MTA要求員工在勞工節之前接種或提交每周檢測報告，但電召殘障專車司機是第三方合同工，因此也不屬於MTA的要求範疇。