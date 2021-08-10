Yelp增疫苗標籤 華人餐飲業者：安心

紐約市16日起將要求室內堂食顧客需出示疫苗接種證明。（路透）

紐約近來疫情有回升趨勢，變種病毒肆虐，餐廳資訊推薦服務Yelp日前對此新增了兩個分類標籤，分別是「消費者需出示疫苗 接種證明」和「餐廳所有員工已打疫苗」，藉此提供更多防疫 諮詢；華裔業者對此表示，華人對疫苗很看重，大部分已及時接種，此舉雖可能影響部分生意，但能讓人感到更安心。

Yelp此次更新，讓食客在前往餐廳消費前，即可事先知曉該餐廳是否需出示疫苗接種證明，或是餐廳內的工作人員是否都已經打疫苗，能讓消費者更容易選擇自己能安心用餐的餐廳；不過，該分類並非強制選項，而是由餐廳經營者自行決定是否勾選。

除了可選擇勾選兩大疫苗接種相關信息外，餐廳業者還可選擇勾選是否要求所有工作人員戴口罩 ，以及要求顧客入內必須戴口罩等防疫相關選項。

從本月16日(周一)開始，市府要求所有餐館工作人員都要打疫苗，任何想在室內用餐的顧客都需出示疫苗接種證明，執法將於9月13日開始；曼哈頓中城粵味餐廳老闆徐郡表示，華人的防疫意識依舊很高，店內員工已經全員接種了疫苗，所以在疫苗要求方面，不會對中餐行業產生嚴重影響。

對於要求食客出示接種證明，他則表示，因為顧客自己的個人選擇而拒絕接待其用餐，其實是不太理想的作法，有些人因為個人身體狀況而必須謹慎考慮接種，而當他們外出就餐時卻屢遭拒絕，這對誰來說都是不公平的。

「但作為業主，除經營外，還是要確保員工們的安全。」徐郡表示，許多員工和許多家人同住，若確診也會成為頭痛難題。

雖然紐約市目前不要求已接種者在室內戴口罩，但徐郡仍支持採取這樣的保護措施，在保證安全的同時，也保證餐廳可以持續運營。