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強制出示接種紀錄 史島民代商家批市府越權

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島民代和商家6日召開記者會，批評市府越權，要求取消檢查顧客接種疫苗證明的新規。(讀者提供)
史泰登島民代和商家6日召開記者會，批評市府越權，要求取消檢查顧客接種疫苗證明的新規。(讀者提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)日前宣布新規，本月16日起，全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接種疫苗證明，引起史泰登島商家的強烈不滿；國會眾議員的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)6日與民眾召開記者會，批評市府越權，侵犯未打疫苗者的權利，要求取消新規。

瑪麗奧表示「市府侵權」，已接種或還未接種的人都向她反映新規帶來不便；已接種人士擔心隱私曝光，而還未施打者，感覺被排除在日常社交活動之外，而他們很多是因身體情況，在醫生的建議下才不接種。

瑪麗奧也強調，自己已接種，並曾在選區內協助設置接種中心，她相信接種疫苗是對抗病毒關鍵且有效的一步；但不想被強制攜帶接種卡或「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，出示給陌生人看。

餐廳業者Peter Marcolini表示，聯邦支付額外的失業津貼，很多員工遲遲不願返回工作崗位，店內已數個月處於人手短缺狀態；若要執行新規，還得雇人檢查顧客的疫苗證明。

健身房業者Charlie Cassara表示，雖可在資料庫紀錄顧客的接種疫苗狀態，免去每次檢查的不便，但好奇如果已接種的人仍有攜帶病毒和感染的風險，是否還有必要將他們與未接種的人隔開？

咖啡店業者Michael Musto自認沒權要求顧客出示疫苗卡；據市府數據，史泰登島部分社區有超過半數的人未接種疫苗，這些社區的業者必須拒絕服務，造成損失。

共和黨籍市議員博萊利(Joe Borelli)表示，不接種的人若感染，也是自己作出的選擇；商家在疫情期間已遭受嚴重打擊，民眾不願打疫苗，不該由商家來承擔後果。

疫苗 健身 史泰登島

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