公園亂放鞭炮、抽大麻…華人投訴

寇頓(左一)、羅添福以及62分局前往公園巡視。(記者黃伊奕／攝影)

布碌崙 華人社區服務中心攜手州眾議員寇頓(William Colton)和市警62分局，5日走訪布碌崙班森賀塞斯露公園(Seth Low Park)，現場華裔 耆老向他們反映公園內常有惡少蓄意放鞭炮嚇老人，也常有人在內抽大麻 ，嚴重影響他人在公園內活動。

塞斯露公園為班森賀華裔民眾最常用的休閒公園，但此前不斷發生各種亂象，有華裔耆老被頑童用石頭砸傷頭部，也發生過華裔在此被辱罵「中國病毒」、「功夫病毒」以及公園內桌椅內霸占索要使用費等。

此前62分局警方曾多次到此巡視與整治亂象，5日寇頓、華人社區服務中心主任以及62分局社區協調警員再次至當地巡視，公園內華裔居民反應許多問題。

一名70來歲的劉老太投訴說，近期不少頑童在公園內放鞭炮，驚嚇在公園休閒的老人，希望警方能處理；另外還有不少華裔反應公園草地損壞，還有不少人在公園抽大麻，對公園內遊玩的幼童和老人都造成影響。

62分局兩位NCO警員魏普林(Alan Walpin)和貝斯特為(Michael Nesterwitz)認真記錄民眾的投訴，指出雖然紐約大麻現在合法，但民眾發現有人在公園內抽大麻仍可報警；當地民眾如果有任何投訴與求助也能聯繫他們，魏普林電話(917)863-3918，貝斯特為電話(917)225-3286。

此外針對不少華裔在公園內抽菸的問題，羅添福也提醒公園內禁止抽菸，不要違規，寇頓也呼籲大家在遇到問題可以向他求助，電話(718)236-1598。