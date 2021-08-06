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皇后區遠洛克威接種率39% 全市最低

記者牟蘭／紐約報導
理查茲聯合亞當斯(發言者)舉辦記者會，鼓勵民眾接種。(取自亞當斯推特)
理查茲聯合亞當斯(發言者)舉辦記者會，鼓勵民眾接種。(取自亞當斯推特)

皇后區多區疫苗接種率超過70%，但遠洛克威(Far Rockaway)僅39%居民完成首劑接種，為全市最低；皇后區長理查茲(Donovan Richards)、民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)5日共同呼籲當地居民早日接種，避免疫情擴散。

根據市府數據，皇后區首劑疫苗的平均接種率為67%，完全接種率為61%，多地的接種率超過70%，包括法拉盛的郵遞區號11355與11354，完全接種率分別達90%與80%。

與華人積極接種相比，非洲裔與西語裔聚集的遠洛克威僅有39%接種首劑，34%完全接種；對此，理查茲與現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯、布朗士區長麥克法登(Marricka Scott-McFadden)5日舉辦記者會，鼓勵民眾接種。

根據市府推廣活動，目前在市府管理的站點接種疫苗者，可獲100元的獎勵，或領取美國足球聯盟(MLS)紐約隊(New York City FC)對布碌崙颶風隊(Brooklyn Cyclones)的免費門票、公共劇院的一年會員、兩周的Citi Bike會員、康尼島遊樂場的免費遊玩項目以及Shake Shack優惠。

位於法拉盛41大道133-14號的華人策畫協會(CPC)福壽老人中心6日上午8時到下午6時，將繼續舉辦免費為12歲以上兒童接種活動，有需者請電(718)358-3030諮詢詳情。

理查茲(發言者)聯合亞當斯舉辦記者會，鼓勵民眾接種。(取自理查茲推特)
理查茲(發言者)聯合亞當斯舉辦記者會，鼓勵民眾接種。(取自理查茲推特)

皇后區 疫苗 亞當斯

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