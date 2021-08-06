周末好去處／曼哈頓巨型沙雕城堡、Hello Kitty專車

●曼哈頓巨型沙雕城堡

孩提時代的你，是否渴望過用沙子搭建的超級城堡？沒問題，今夏來紐約 圓你的兒時夢想吧。紐約最高的沙雕城堡正在曼哈頓下城Brookfield Place展出，這場被稱為「沙之狂歡」的夏日特展，由世界知名專業雕塑家麥特·朗 (Matt Long) 創作，意在為新冠疫情 後的美國注入重建的勇氣 (Building For America's Braves)。本次展覽將持續至8月14日，地址為：Waterfront Plaza, 230 Vesey St, New York, NY 10281。網址：https://bfplny.com/event/sand-celebration/

●Hello Kitty專車

備受孩童和女性喜愛的Hello Kitty專車(Food Truck)本周末回歸紐約了！除了往年暢銷款巨型餅乾和帆布手提袋之外，此次還推出了2021夏季限定商品，如粉色T恤、彩虹保溫瓶、手工餅套裝等新產品，無論你處於任何年齡層，都能找到屬於自己的Hello Kitty紀念品。餐車將在8月7日上午10時至晚7時，停泊在新澤西州的Westfield Garden State Plaza的主入口；8月14日上午10時至晚7時，停靠於史泰登島的Staten Island Mall，靠近Barnes & Noble書店。值得注意的是，為了防止疫情傳播，餐車只接受信用卡支付，請大家不要用現金。地址：One Garden State Plaza, Paramus, NJ 07652; 2655 Richmond Ave, Staten Island, NY 10314。

●皮克斯動畫主題迷你高爾夫

如果你是「玩具總動員」(Toy Story)、「海底總動員」(Finding Nemo)、「超人總動員」(Incredibles)的粉絲，那麼千萬不要錯過皮克斯動畫公司 (Pixar)推出的電影主題迷你高爾夫活動。這項包括了18個皮克斯動畫主題的高爾夫項目，讓參與者在充滿電影人物玩偶的環境中，再次重溫動畫故事的魅力。活動全程約兩小時，需在官網提前預訂門票，成人票$39.50，兒童票$29.50，也提供家庭套票組合。8月1日至10月31日每日開放，時間為上午10時至晚8時，周五和周六晚7時至10時有成年人特別場活動。地址：Pier A - Battery Park, 22 Battery Pl, New York, NY 10004。網址：https://www.pixarputt.com/index.php。

●同Time Out觀戰奧運比賽

東京奧運 會正在如火如荼舉行，體育賽事總是要大家一起看才有樂趣。文化生活雜誌「Time Out」在紐約Time Out Market舉辦「一起看奧運」活動，全天候直播東京賽事，持續至本周末8月7日(周六)。所有來訪的參與者，將獲得Time Out特別調製的觀戰飲品「東京晨光」(Tokyo Sunrise)，在這款由白伏特加、石榴汁和酸橙調和而成的雞尾酒中，共同見證奧運健兒的精彩時刻。地址：55 Water St, Brooklyn, NY 11201。