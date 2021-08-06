邊緣瞭望台、檸檬仙境 紐約鋼筋叢林中的自然風景

位於曼哈頓西廣場的「檸檬仙境」。(取自Citrovia官方Instagram)

終日行走在曼哈頓 鋼筋水泥中的紐約 客，面對高強度的工作壓力、超快速的生活節奏，最常感受到的情緒或許就是壓抑與疲憊了。沒關係，可以來曼哈頓中城哈德遜廣場 (Hudson Yards)走一走，在3萬平方呎的「檸檬仙境」(Citrovia)中做十分鐘冥想，亦或登上1100呎高的「邊緣」瞭望台 (the Edge)呼吸新鮮空氣，請忙碌的靈魂在人造自然風景中享受片刻的休息。

除了日前再次關閉的「船舫」(Vessel) ，哈德遜廣場還有兩個備受歡迎的網紅景點在持續經營：「邊緣」瞭望台與「檸檬仙境」，兩者之間只有數分鐘的步行距離，一周七天開放營業，無論是下班後獨自散心，還是周末全家出行，它們都是能幫助繁忙都市人調養身心的「精神充電器」。

位於哈德遜廣場30號的「邊緣」瞭望台。(取自Edge官網) 位於哈德遜廣場30號的「邊緣」瞭望台。(取自Edge官網)

●第100樓 透明延伸瞭望台

「邊緣」瞭望台是繼帝國大廈、洛克菲勒中心瞭望台(Top of the Rock)、世界貿易中心瞭望台(One World Observatory)後，最受遊客歡迎的紐約高層觀景台。「邊緣」鑲嵌於哈德遜廣場30號摩天大樓 (30 Hudson Yards)的第100層，不同於其他高層瞭望台放置在樓層中的保守設計，「邊緣」是完全凌空從摩天大樓邊探出，向外延伸約80呎遠。當人們站在由透明玻璃組建的「邊緣」台時，腳下看不到任何支撐物，只有腳下1100呎外的車水馬龍。

位於哈德遜廣場30號的「邊緣」瞭望台，距離地面1100呎。(取自Edge官網)

疫情後因為保持社交距離的需要，位於哈德遜廣場購物中心三樓的「邊緣」入口處溢出超長的遊客隊伍。這時不妨買杯旁邊昔客堡 (Shake Shack)的草莓奶昔，打發漫長的排隊時光。

進入電梯前的等候區是一條長而曲折的迴廊，以追溯「邊緣」所在的哈德遜廣場歷史為主題，用視頻、圖片和交互體驗，展示該地從鐵路車廠到摩天大樓的開發過程。

搭乘52秒的超快速電梯，瞬間就被帶到位於100層的「邊緣」，站在全部由透明玻璃組成的瞭望台上，繽紛錯落的曼哈頓摩天樓群，廣闊的新澤西州 、波光粼粼的哈德遜河、遙遠卻清晰的自由女神……都盡收眼底。

在哈德遜廣場30號的「邊緣」瞭望台上練瑜伽，是難得的高空體驗。(Getty Images)

人們爭相在標誌性的「邊緣角」拍照留念，也有不少人來參加瑜伽活動，或是在高層酒吧點杯雞尾酒看夕陽和晚霞。因為7500平方呎的寬廣面積，「邊緣」每周會舉辦一次高空瑜伽活動，使人們在一呼一吸間享受天人合一的快樂。也因過於火爆，需要提前一個月在官網訂票，50元的課程費包含了「邊緣」門票費用 (36元)，算是相當有性價比的難忘體驗了。「邊緣」的酒吧提供三種特調雞尾酒，夏日販售冰淇淋，可以提前在買門票時選購，這樣入場後就可以直接邊喝酒邊欣賞風景了。

「邊緣」瞭望台地址：30 Hudson Yards New York NY 10001；官網：www.edgenyc.com。

位於曼哈頓西廣場的「檸檬仙境」。(取自Citrovia官方Instagram)

●飄檸檬香氣 小憩好去處

離開「邊緣」瞭望台，步行片刻，來到曼哈頓西廣場 (Manhattan West Plaza)，映入眼簾的檸檬森林讓人眼前一亮。這片茂密而蔥鬱的「檸檬仙境」，共占地3萬多平方呎，由700多個巨大的黃色檸檬、40多棵20呎高的檸檬樹，3800片由鋼筋和泡沫製作的手工樹葉建造。

位於曼哈頓西廣場的「檸檬仙境」。(取自Citrovia官方Instagram)

走入其中，人們會被獨具匠心的設計細節所打動；除了形態各異的超大檸檬，整個森林飄散著檸檬的香氣，抬頭是由綢緞打造的五彩天空。想在快節奏生活中小憩片刻的人們，可以選擇大理石長椅，伴著清新的檸檬香小憩半晌。

位於曼哈頓西廣場的「檸檬仙境」。(取自Citrovia官方Instagram)

這片「檸檬仙境」由布魯克菲爾德地產公司 (Brookfield Properties)設計，正在隔壁建造曼哈頓西區1號摩天樓 (One Manhattan West)的他們，為了不讓鋼筋拉起的腳手架影響周邊的城市景觀，便以「變廢為寶」的創造力，在腳手架下的空間搭造了此檸檬世界。

直到2023年曼哈頓西區1號摩天樓完工前，「檸檬仙境」都會免費對所有人開放，時間為清晨6時至凌晨1時。

「檸檬仙境」地址：1 Manhattan West 9th Ave. New York NY 10001；臉書網頁：https://www.facebook.com/citrovianyc/；Instagram帳號：instagram.com/citrovianyc。