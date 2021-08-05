BQE設電子檢測儀 嚴防超重卡車

BQE歷史悠久，至今已有65年。（本報檔案照）

連結布碌崙 (布魯克林)與皇后區 的布碌崙/皇后區快速路(BQE，I-278)因年久失修、長期承載超重車輛，一些路段已出現危險的狀態；對此紐約州参、眾兩會 近期通過提案，將設立電子測量器嚴格限制重型卡車使用該公路。

州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)與州參議員卡范納(Brian Kavanagh)聯合提案在BQE設立感應系統(Motion-Sensing System)防止超重卡車通行，進一步保護BQE以免出現坍塌危險；該提案已於參眾兩會通過，等待州長葛謨簽署。

專家過去對BQE的路面穩定性感到擔憂，不少路段維修需求高，增設傳感器後，發現一些行駛的卡車竟重達17萬磅；一些路段已嚴重損壞，包括登波(DUMBO)至卡羅爾花園(Carroll Gardens)以及三迪街(Sands St.)至亞特蘭大大道(Atlantic Ave.)，恐在五年後出現坍塌。

為確保情況不再惡化，白思豪2019年簽署行政命令，嚴查在BQE行駛的超重卡車，禁止超過8萬磅的卡車在該高速路上行駛，違規者最高可罰7000元。

但是相關執法難度非常大，根據專家在2019年10月至2020年1月收集的數據，在該快速路行駛的卡車中仍有11.1%超過8萬磅，27%的車輛超過聯邦橋梁法限制。

電子測量器可解決該執法困境，在卡車行駛時，可紀錄卡車的輪軸和總重量，違反規定的超重卡車將收到郵寄的罰單，24小時對道路上的車輛實施監控。根據法案，超重達10%以上的車輛會被罰款。