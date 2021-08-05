華埠將建遊民所 社區憂安全

堅尼路349號現址為停車場，緊鄰華埠社區。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市 府計畫在全市興建90處遊民收容中心，以解決新冠肺炎疫情後加劇的遊民問題，其中一處位於曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)349號，預計將收容200名男性遊民；紐約中華公所日前致信市長白思豪(Bill de Blasio)，表達對社區安全的擔憂。

該處現為一棟四層樓高的停車場，預計一年半內改建完工，成為目前曼哈頓規模第二大的遊民收容所。

根據市社會服務局(DSS)資訊，該收容所將由非營利機構Westhab管理，接收曾被監禁、寄養家庭或家暴受害者等遊民，可能有藥物濫用或心理健康等問題。

根據Westhab規畫，每間房將睡八至12人、共用衛浴，無戶外活動空間，每天遊民將被要求在白天離開大樓，晚上10時返回，並設24小時投訴熱線。

該機構也承諾，樓內將安裝110個監視攝影機，警衛採輪班制，每班至少八名警衛以及社工等，負責安全，並協助遊民找工作、住房以及其他心理健康輔導等。

即便管理機構的承諾，但華埠在2019年，才發生一起遊民在深夜攻擊其他遊民，造成四人死亡的慘案，如今疫情讓更多人流落街頭，也讓社區憂心。

中華公所主席于金山日前致信白思豪，表示該案至今華埠民眾記憶猶新，且反亞裔攻擊案的陰影仍籠罩社區，若再新建遊民收容所，將置社區於更不利位置。

華埠周邊已有一處懲教所和五間戒毒所，成治安隱憂。于金山表示，中華公所了解市府解決遊民問題的急迫性，但就社區目前環境，不適合再增加負擔。

日前於曼哈頓第二社區委員會上，該計畫也遭批將對治安造成嚴重威脅；目前該建築的翻新工程已進入設計階段，由於遊民收容中心屬於「土地合理使用」，因此不受到「統一土地使用審查程序」 (ULURP)的規範。