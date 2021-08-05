4計畫養護BQE 延長使用壽命20年

交通局對BQE啟動多項養護計畫。(DOT提供)

針對布碌崙 (布魯克林)皇后區 高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)年久失修存在的安全隱患，市長白思豪 4日公布一項全面計畫，希望以此增加BQE至少20年使用壽命，同時減少對大型柴油車的依賴。

此前已有多項報告稱這條超過65年歷史的重要交通主幹道因水和鹽分滲透，正在逐漸腐蝕；市長辦公室經過數年研究，最近公布詳細維護計畫；該計畫由四部分組成，包括保護結構、執行即時與持續維護、擴大監測與執法、以及基於社區意見制定長期願景。

在保護結構方面，交通局計畫解決接縫、改善排水和重新引入防水層；將大西洋大道到布碌崙大橋從三條車道改為兩條車道，減少關鍵路面重量，同時減少因車輛故障和碰撞造成的延誤；交通局認為通過以上辦法可幫助BQE延長20年使用壽命。

通過啟動全面交通管理和監測計畫與一個鄰里保護計畫，減少對駕駛和附近居民的干擾；同時安裝動態稱重技術，自動發現超載卡車並罰款，警方也加強相關執法。

近期交通局將完成正在進行的擋土牆和混凝土與鋼筋的維護，明年開始對兩處有惡化跡象的橋面進行維修；此外市府已安裝傳感器，持續監測路面結構的健康狀況，今年夏季會公布初步結果，全部結果會在明年春天公布。

市府還將研究相關計畫對史泰登島到皇后區企業和貨運業的影響，通過鼓勵非尖峰期送貨、貨運整合以及使用更安全與先進的車輛與技術、增加水路與鐵路運輸等，減少對路面和環境的影響。

白思豪說「我們有技術、想法和專業知識來拯救BQE，但這只是一個開始，紐約市需要的不僅是修補一條公路，而是利用這個機會讓人們重新思考城市貨運和服務的最佳方式。」