布碌崙南區民眾示威 促改善地鐵公車

市議員紀思庭、州參議員郭納德日前聯合民眾在貝瑞吉舉行示威，要求聯邦撥款，改善當地運輸系統。(取自紀思庭推特)

布碌崙 (布魯克林)南區的地鐵 通勤客不滿當地的地鐵班次不像曼哈頓 頻繁，希望能獲得立法者的關注；對此市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)日前聯合民眾在貝瑞吉舉行示威，要求聯邦撥款，改善當地運輸系統。

紀思庭表示，史泰登島民眾已經因維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)收費問題有諸多不滿，政府至少應將收費投資在公共交通上，給社區民眾值得信賴的公交系統；郭納德則說，地鐵和公車的速度，不應該比從相同地點開車慢。

布碌崙南區的地鐵班次明顯不比曼哈頓、及布碌崙北部頻率高，曾有通勤客向郭納德投訴，在曼哈頓時報廣場幾乎每隔一分鐘就有列車到站，反之在貝瑞吉86街站，早上高峰期時還要每隔15分鐘才有一趟班次。

不僅如此，新冠疫情爆發後地鐵乘客驟減，然而現在紐約市解封後，部分線路仍未恢復疫情前的服務，造成華人搭乘的D、R線在高峰時期時擠滿人，希望大都會運輸署(MTA)增加服務班次。

華人通勤客蕭小姐表示，每周五日要搭乘D線到曼哈頓工作，很多時候錯過一班車，就要等待十分鐘以上；布碌崙南區的站點一旦有維修，便對線路有很大影響，她就得搭公車到其他站點轉搭地鐵，可在曼哈頓幾乎不會出現這樣的情況，MTA都會安排替代列車。

她表示，搭乘地鐵和公車的速度差別很大，一旦要坐公車轉地鐵，時間就要增加半個小時以上；而且通常公車在高峰時期都會擠滿人，無法實施社交距離，希望當局關注邊緣地帶的地鐵情況，作出必要的改善。

消息指出，有關交通和基礎設施的法案正在國會談判中，郭納德表示會聯合其他民選官員，持續推動當地國會議員，為布碌崙南區爭取更多聯邦資金來優化交通系統。