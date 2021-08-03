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展現亞裔自信美 世界皇后選美大賽開始報名

紐約訊

由2017年世界夫人(Mrs. World)選美冠軍李浩宜(Alice Lee)所創辦的「世界皇后」(Queen of The World)選美大賽，定於明年3月在新澤西州舉行，預計將有來自世界各地、超過60名佳麗參加；主辦單位1日於曼哈頓下城舉辦紅毯儀式，宣布啟動報名，並歡迎美國華裔參與，展現亞裔美麗與自信。

李浩宜八歲時與父母從台灣移民來美，成長於皇后區，目前在一家國際律師事務所工作；高中時便曾參加選美比賽，她覺得有助展現自我，克服害羞，也打破外界對亞裔的刻板印象，2017年她在紐約夫人(Mrs. New York)選美比賽摘下后冠，為首位獲勝亞裔，隔年參加在南非舉辦的世界夫人選美，也是該賽事首位獲得后冠的華裔。之後她展開一系列慈善參訪活動，也萌生由少數族裔舉辦更有包容性、更多元、跨年齡層選美比賽的構想。

「世界皇后」選美原計畫去年啟動，但因新冠疫情延後。今年將選出四名獲勝者為大賽代言。介於19至56歲，從運動到語言，各有不同天分，並參與兒童癌症、性侵受害兒等慈善活動，也有成功事業、學業，年齡最高者已是祖母。

活動將於明年3月7日至12日舉行，期間有各類美姿美儀講座，也有社區慈善活動，12日為決賽晚會。比賽分為四組：18至29歲未婚、30至45歲未婚、18至55歲已婚、50歲以上已婚，各有不同后冠頭銜。

李浩宜表示，比賽將依主流傳統，參賽者需自覓贊助者，賽前可找專業選美教練培訓；更多信息請參閱活動官網：www.queenoftheworldpageant.com，或發電郵諮詢：[email protected]

亞裔 華裔 新澤西州

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