紐約亞洲影展6日登場 展映中港台日韓60多部佳片

「無聲」劇照成為此次影展主視覺海報。(紐約亞洲影展提供)

第20屆紐約 亞洲影展 (New York Asian Film Festival)將於8月6日(周五)至22日(周日)展開，規模勝過往年，將聯手放映來自台、中、港、日、韓等地共60多部影片；今年共有六部台灣電影入選，其中由柯貞年執導的「無聲」劇照，恰好反應出後疫情時期民眾的心境，成為本屆影展的主視覺海報。

在今年迎來20周年的亞洲影展，與林肯中心、紐約視覺藝術學院合作，由於紐約疫情和緩，影展將採實體及線上虛擬電影院 兩種方式呈現，主辦方解釋，「無聲」劇照能夠充分反應新冠肺炎疫情後復出的謹慎感受，因此被選為影展主視覺海報，「我們有點頭暈目眩，但全神貫注，相當興奮能將今年度最令人難忘的亞洲電影帶回林肯中心電影院及紐約視覺藝術學院電影院的大螢幕。」

另外導演易智言首次嘗試的3D動畫片「廢棄之城」，將日常生活中的事物賦予生命，闡述人類和環境所面臨到的急迫問題，入圍本屆的「突破規限最佳劇情片大獎」(Uncaged Award for Best Feature Film Competition)。

今年獲得選映的台灣電影，除「廢棄之城」、「無聲」外，還有愛情黑色喜劇「腿」；顛覆莎士比亞精典劇作，由全女性出演的LGBTQ電影「揭大歡喜」；獲2020金馬獎最佳電影的浪漫愛情小品「浪漫的情人節」；由台灣新銳學生導演林宗諺所執導的劇情短片「美豬肉圓」則入選「初試啼聲」(emerging voice)單元。

駐紐約台北文化中心表示，此次入選的六部台灣電影，底蘊深厚且特色鮮明，並顯示出台灣電影類型更加多元豐沛。

紐約亞洲電影節是由紐約亞洲電影基金會(New York Asia Film Foundation)主辦，被譽為北美最受歡迎的亞洲電影節，每年與林肯中心電影協會合作選映亞洲各地最具代表性的當代電影。

今年影展還首次將選映電影依主題分組，並增設「超越國界」(Beyond Borders)、「觀眾青睞」(Crowd Pleasers)、「社會前線」(Frontlines)、「類型大師」(Genre Masters)、「未來/現在」(Next/Now、「傑出經典」(Standouts)和「領航先鋒」(Vanguards)等單元。

影展詳細資訊及購票，可上影展或林肯中心電影協會官方網站查詢：nyaff.org/或filmlinc.org/。