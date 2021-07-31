百老匯演出9月回歸 觀眾須打疫苗
隨著百老匯演出即將於9月重啟，百老匯聯盟(The Broadway League)30日宣布，將要求所有演員、後台和劇院員工，以及9月和10月的觀眾，必須出示接種疫苗證明才能入場，且觀眾在劇院內需戴口罩。
百老匯聯盟表示，這一規定將在紐約市41間百老匯劇院施行，觀眾在出示劇票的同時，需要出示聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)認證的疫苗接種證明，才能入場。
聯盟並提醒，入場者的最後一針疫苗必須在演出14天前接種；演員和工作人員同樣需要遵守。在劇院內，觀眾需要全程戴口罩，只有在特定區域餐飲時才可以摘下。
12歲以下還不能接種的兒童，以及因特殊身體情況或宗教信仰無法接種的觀眾，必須出示演出前72小時內的新冠病毒檢測陰性結果證明，或出示演出前六個小時內的新冠病毒抗原檢測(antigen test)陰性結果證明。
百老匯聯盟表示，11月會根據9月和10月實施該措施的結果，以及最新疫情，決定是否繼續延續。
紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)日前也宣布，所有觀眾、工作人員以及管弦樂團和合唱團成員須出示疫苗接種證明，才能參與和觀看表演。
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