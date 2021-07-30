我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

攔截盤查涉歧視 示威籲下任市長終止

記者金春香／紐約報導
威廉姆斯(發言者)和維權人士在市警總局前集會，要求結束攔截盤查政策。(記者金春香／攝影)
威廉姆斯(發言者)和維權人士在市警總局前集會，要求結束攔截盤查政策。(記者金春香／攝影)

距離聯邦法官裁決紐約市警對以非洲裔和西語裔為主的民眾進行「攔截盤查」(stop and frisk)政策違反憲法，已經過去八年，但近年來少數族裔群體仍深受其害，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane D. Wiliams)和維權組織29日在曼哈頓的市警總局前集會，要求市警停止濫用攔截盤查。

2003年至2013年，紐約市每年有超過10萬件攔截盤查，其中2011年最高峰時有68萬多人被攔查。

維權人士Monifa Bandele表示，2013年市警因大量攔截盤查拘捕而遭集體訴訟，聯邦法官當指該政策違反憲法第四和第14條修正案內容，並發現市警於2004年至2012年至少進行20萬次沒有合理懷疑的攔查，包含種族歧視證據；不過法官並沒有要求停止該政策，只是任命獨立監察員監督修改該政策。

之後數年，全市被警方攔查的人數有所減少，但不公仍然存在，根據市警最新數據，2020年攔查對象九成為有色人種，非洲裔達56.23%，而非洲裔在紐約占人口不到四分之一；淺膚色西語裔占21.48%緊隨其後，深膚色西語裔占8.69%，而白人占紐約市人口42.7%，被攔查僅占8.97%。

2013年至今已無故被攔截至少八次的Jon McFarlane表示，希望現任和下任市長能介入，徹底結束該政策。

威廉姆斯表示，他明白警員為保護民眾安全，需對可疑者攔截檢查，但雖然數字逐年減少，實際上非洲裔和西語裔青年男性仍面臨巨大的不公。警方攔查的理由66%是懷疑持有槍枝，但根據去年的數據，94.56%攔查並未發現槍枝、94.09%未發現刀具，「此措施並沒有減少犯罪，我們需要真正有效的執法策略。」

紐約市 威廉 種族歧視

上一則

州眾議會少數黨領袖 與華社探討保釋法改革

下一則

布碌崙選區重畫 「4華社應整合」

延伸閱讀

拜登籲買國貨 「不是口號要變事實」 聯邦支持

拜登籲買國貨 「不是口號要變事實」 聯邦支持
紐約市警獄警清潔局 接種率未過半 市懲教局33%最低

紐約市警獄警清潔局 接種率未過半 市懲教局33%最低
紐約最惡劣房東 樓宇每月1183項違規

紐約最惡劣房東 樓宇每月1183項違規
紐約客談／對亞當斯 聽其言 觀其行

紐約客談／對亞當斯 聽其言 觀其行

市公益維護人報告：校警應淡出公校

市公益維護人報告：校警應淡出公校

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11
圖：pixabay

紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動

2021-07-28 12:35

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一