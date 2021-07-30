攔截盤查涉歧視 示威籲下任市長終止

威廉姆斯(發言者)和維權人士在市警總局前集會，要求結束攔截盤查政策。(記者金春香／攝影)

距離聯邦法官裁決紐約市 警對以非洲裔和西語裔為主的民眾進行「攔截盤查」(stop and frisk)政策違反憲法，已經過去八年，但近年來少數族裔群體仍深受其害，市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane D. Wiliams)和維權組織29日在曼哈頓的市警總局前集會，要求市警停止濫用攔截盤查。

2003年至2013年，紐約市每年有超過10萬件攔截盤查，其中2011年最高峰時有68萬多人被攔查。

維權人士Monifa Bandele表示，2013年市警因大量攔截盤查拘捕而遭集體訴訟，聯邦法官當指該政策違反憲法第四和第14條修正案內容，並發現市警於2004年至2012年至少進行20萬次沒有合理懷疑的攔查，包含種族歧視 證據；不過法官並沒有要求停止該政策，只是任命獨立監察員監督修改該政策。

之後數年，全市被警方攔查的人數有所減少，但不公仍然存在，根據市警最新數據，2020年攔查對象九成為有色人種，非洲裔達56.23%，而非洲裔在紐約占人口不到四分之一；淺膚色西語裔占21.48%緊隨其後，深膚色西語裔占8.69%，而白人占紐約市人口42.7%，被攔查僅占8.97%。

2013年至今已無故被攔截至少八次的Jon McFarlane表示，希望現任和下任市長能介入，徹底結束該政策。

威廉姆斯表示，他明白警員為保護民眾安全，需對可疑者攔截檢查，但雖然數字逐年減少，實際上非洲裔和西語裔青年男性仍面臨巨大的不公。警方攔查的理由66%是懷疑持有槍枝，但根據去年的數據，94.56%攔查並未發現槍枝、94.09%未發現刀具，「此措施並沒有減少犯罪，我們需要真正有效的執法策略。」