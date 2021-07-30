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周末好去處╱碼頭音樂節、迪士尼喬裝派對來了

記者黃伊奕整理

點亮碼頭音樂節

紐約15號碼頭7月31日(周六)舉行音樂節，三個現場DJ將帶去80年代、90年代、電音、嘻哈等多種類型音樂，發光的耳機與螢光棒也將點亮整個舞池，民眾能欣賞布碌崙、曼哈頓海域景觀同時享受各種美食與酒水飲品；活動僅限21歲以上人群入場，同時主辦方會提供發光耳機出租，但是需要在離場時歸還，否則會扣除100元押金；活動於周六傍晚7時開始，入場票價從25元起，發光耳機租金6元，購票以及活動詳情可查看網站：https://reurl.cc/zeGZxN

康尼島迪士尼喬裝派對

藝術家TriforceDelgeezy將於8月1日(周日)在康尼島舉行迪士尼喬裝派對，邀請所有迪士尼愛好者，從成人到孩子一起打扮成為最喜愛的迪士尼卡通人物去康尼島海灘遊玩；於此同時康尼島目前正是旺季，適合各種年紀的遊樂設施已經完全開放，加上美麗沙灘，適合全家遊玩；喬裝派對將在周日上午11時在康尼島的Nathan's熱狗店集合，活動免費，更多詳情可查看網頁：https://reurl.cc/W3Yr5e

BRIC布碌崙音樂節

BRIC布碌崙音樂節音樂節已有43年歷史，每年都有來自世界各地的音樂藝術家前往，今年R&B歌手Ari Lennox、說唱歌手KAMAUU等將擔任開場嘉賓；該活動免費，但因疫情仍在，需要提前註冊，入場需出示疫苗接種證明或新冠病毒檢測陰性證明；活動將於7月31日(周六)晚7時30分正式開始，地點在布碌崙展望公園，地址為Prospect Park West 141號，註冊與查詢可查看網頁：https://www.bricartsmedia.org/live

布碌崙兒童博物館免費入場日

布碌崙兒童博物館向來是兒童玩耍與休閒好去處，內部包括各個國家與文化的模擬房間、模擬兒童超市、模擬兒童披薩店等，還有一個大型玩水樂園和各種動物展示箱；博物館將在8月1日(周日)下午4時至7時免費對外開放，歡迎各位家長帶著兒童前往享受歡樂時光，布碌崙兒童博物館地址為布碌崙大道145號，活動詳情請查看網頁：https://www.brooklynkids.org/

(記者黃伊奕整理)

布碌崙 康尼島 迪士尼

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