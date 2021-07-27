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疫情反彈 多個華裔集居區危險

記者黃伊奕／紐約報導
天氣轉熱，康尼島迎來新一波旅遊高峰，同時疫情反彈也上升到全市第一。（記者黃伊奕／攝影）
天氣轉熱，康尼島迎來新一波旅遊高峰，同時疫情反彈也上升到全市第一。（記者黃伊奕／攝影）

根據紐約市最新疫情統計數據，在Delta變種病毒影響下，全市五個區感染率在持續上升，其中以不少華裔居住的史泰登島與布碌崙南區為主要反彈區域。

根據市府統計數據，全市過去一周以來七天平均陽性率已經升至2.29%，平均新增病例高達804例，其中17日和24日單日增長確診患者破千。

全市疫情反彈最嚴重主要集中在史泰登島和布碌崙(布魯克林)南區，其中以康尼島所在的郵編11224以七天平均確診率5.53%占據全市第一，史泰登島中部的Annadale所在的郵編10312平均確診率5.11%緊隨其後，另外和康尼島相鄰並有不少華裔居住的布碌崙的Gravesend/Homecrest區域以5.09%確診率排名第三，當地郵編為11223。

這三個區域人口疫苗接種率均不高，其中康尼島僅39%的人口比率接種的疫苗，而Gravesend/Homecrest也僅有43%，Annadale則不過49%。

此外皇后區貝賽(Bayside)所在的郵編11360與新鮮草原(Fresh Meadows)所在的郵編11366，過去一周平均確診率分別為4.17%和4.07%，反彈也十分明顯。

而另外三個華裔社區華埠、法拉盛與布碌崙8大道也出現一定反彈，其中以華埠反彈最為明顯，過去一周有49人確診，平均陽性率為2.91%；法拉盛平均確診率為2.5%，但實際確診人數為16人，日落公園確診率為2.41%，確診人數為11人；相比之下低於全市平均水平。

雖然疫情反彈明顯，但全市疫苗接種速度仍在不斷放緩，其中25日全市僅2816人接種了疫苗，而在此前一天接種數量還超過了1萬3000劑；亞裔接種率仍在全市排名第一，超過七成已完成了接種，非洲裔疫苗接種率以31%墊底。

疫苗 布碌崙 疫情

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