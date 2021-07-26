曼哈頓下城文化協會 藝術補助開放申請

獲得曼哈頓下城文化協會2021年獎助的紐約八和會館。（曼哈頓下城文化協會提供）

曼哈頓 下城文化協會（Lower Manhattan Cultural Council, LMCC）20日宣布，「2022年曼哈頓藝術補助計畫」和「城市藝術家團資助金」正式開放申請，向2022年全曼哈頓的藝術項目及全市各類型的藝術家提供資助，助新冠疫情 時代後藝術生活的復甦。

該協會表示，隨著紐約市 逐漸從疫情所帶來的挑戰中復甦，今夏將提供兩個資助機會以活躍和重振紐約社區，為今年夏秋以及2022年舉行的藝術活動提供直接金援，讓藝術和創造力為全市恢復和繁榮提供生命力。

對於住在曼哈頓的藝術家、團體和文化組織，LMCC的「曼哈頓藝術補助計畫」（Manhattan Arts Grants）可用於2022年面向公眾的藝術項目；通過紐約市文化局（DCLA）和紐約州藝術委員會（NYSCA）提供的資金，LMCC將持續支持現場和線上舉辦的藝術活動，鼓勵曼哈頓各個在地社區的藝術探索。

「曼哈頓藝術補助計畫」的申請截止日期是9月14日下午5時，最高資助額為9000元，項目必須在2022年在曼哈頓進行。

此外，LMCC也是「城市藝術家團資助金」（City Artist Corps Grants）的合作夥伴，該新資助計畫針對住在受疫情影響較大的紐約社區的藝術家，提供一次性5000元補助，支援今年10月31日前在紐約市任何地方進行的公共藝術活動。申請截止日期是8月10日上午10時。此機會提供中文的計畫指南和申請表，也可以用中文提交申請。

LMCC將和美華藝術協會（Chinese American Arts Council, CAAC）合作，於7月28日下午3時舉辦「2022年曼哈頓藝術補助計畫」的全中文線上說明會，並在整個夏天提供中文諮詢服務。

更多信息可至：http://LMCC.net/RSVP查詢。如需報名說明會或其他中文諮詢服務，可致電(929)367-1258，或電郵至[email protected]，聯繫LMCC藝術家服務部門項目協理Emerson Chang。