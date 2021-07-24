布碌崙華醫入選最具影響力臨床高管

魏艾瑞克上榜「50位最具影響力臨床高管」。(取自推特)

紐約市 公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)醫生魏埃里克(Eric Wei，音譯，見圖，取自推特)日前登上「現代醫療」(Modern Healthcare)雜誌，入選「50位最具影響力的臨床醫學高管」。

在去年新冠爆發初期，皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)可謂「震央中的震央」，作為副院長及首席品質官的魏艾瑞克指揮全員，度過了患者大批湧入、物資以及醫護人員短缺的時期。

作為布碌崙 (布魯克林)居民的他，在疫情 中的貢獻包括戰略規畫、將ICU救治能力提高數倍，重新配置急診科以適應疫情需求，以確保醫院在考慮病患量的情況下安全運行。

文章指出，他還監督第二次增援的計畫，特別是在人員培訓和資源配置方面作出貢獻；魏艾瑞克監督經手的3500萬元疫情捐款，用於幫助員工提供食宿、交通和兒童保健等，並擴大支持員工心理健康的「幫助療者治愈」(Helping Healers Heal)項目。

魏艾瑞克表示，很榮幸能與在全國抗疫發揮作用，「新冠印證紐約公共衛生系統的彈性，但如果沒有全體醫療工作者對病人不倦的照顧，就不可能實現。 」

在首次疫情高峰，紐約市公立醫院系統的「幫助療者治愈」項目迅速擴大，該項目於2018年由市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)和魏艾瑞克共同發起，旨在幫助醫護人員克服情感和心理創傷、二次傷害和疲勞。

擴大後的項目包括以單位為基礎的健康輪診，其中包括心理健康專家對疫情嚴重地區醫護人員的一對一面談，及匿名的員工健康熱線；並在醫院中設置休息室，讓員工可以得到充分休息，以及組織療癒活動，如冥想等。