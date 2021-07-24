必要行業千人遊行 促給移民合法身分

民生必需行業移民員工集會，要求聯邦給DACA和TPS持有者永久身分。(記者金春香／攝影)

上千名少數族裔移民 23日在曼哈頓華埠哥倫布公園集會，並跨越曼哈頓大橋遊行至布碌崙(布魯克林)，要求拜登政府為全國500萬名疫情 期間在民生必需行業工作的無證移民、「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)及「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，簡稱TPS)持有者，提供獲得合法移民身分。

拜登總統上台之後，全國移民組織對於無證客的移民改革、保證他們獲得合法身分的呼聲高漲，上周國會民主黨籍參議員宣布移民改革法案包，其中包括幫助無證移民獲取合法身分、最終成為公民；然而日前聯邦法院卻裁定終止DACA，這一判決令廣大DACA夢想生失望，不過預計司法部會提出上訴。

紐約移民聯盟行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，目前國會有機會完成30多年的承諾，給予數百萬無證移民獲得合法身分的途徑，上周法院關於DACA的決定已經顯示，華府不能再繼續玩政治遊戲、對數百萬移民置之不理；在過去15個多月，成千上萬的移民，疫期在最前線工作，飽受著與家人分離的痛苦，移民群體一直都是這個社會最重要的構成，聯邦不能再拖延、不落實為移民提供合法身分的承諾。

民生必需行業移民員工集會，要求聯邦給DACA和TPS持有者永久身分。(記者金春香／攝影)

根據移民維權組織「FWD.us」日前發布的報告數據，絕大多數美國 人都支持為夢想生、TPS持有者和疫情期間民生必需行業員工提供合法身分，報告並指這些人獲得合法身分後，能為美國帶來390億元的聯邦、州和地方稅收。

亞美聯盟行政總監姚久安表示，疫情期間在必要領域工作的移民沒有任何選擇，必須硬著頭皮每天出門工作，才能養家，他們承擔不起失去工作，否則就可能被逐出美國，雖然疫情期間每晚7時大家都會在窗前為醫護人員和必要領域工作人員鼓掌致敬，但最好的致敬方式，就是將他們帶出黑暗，給予合法身分。

姚久安說，雖然華裔夢想生和TPS持有者不及其他族裔多，但作為移民群體，應該團結一心，爭取更有利的移民政策，最終才能幫助更多人實現美國夢，安心工作和生活。