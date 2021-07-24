「我們不是獨自做夢」 徐冰作品登時報廣場

徐冰公共藝術登時報廣場。(徐冰提供)

曾創作「天書」、「地書」的中國 著名版畫家、獨立藝術家徐冰，以他的「新英文方塊字書法」創作了一件題為「我們不是獨自做夢」的公共裝置藝術，正於紐約時報 廣場展出。

「我們不是獨自做夢」的靈感源於約翰列儂的歌曲「想象」(Imagine)，徐冰獨創的「英文方塊字」以形為中文，實為英文的形式書寫；他表示，這種是可閱讀的「真文字」，它將中國書法藝術和英文字母書寫交織，衍生出新文字語言概念，「觀眾閱讀時的那種阻滯、懷疑、困惑在作品中經由腦筋急轉彎般的頓悟而得以釋然。」

徐冰獨創的「英文方塊字」以形為中文，實為英文的形式書寫「我們不是獨自做夢」。(徐冰提供)

徐冰說，許多人進藝術館參觀時，常會因為看不懂某件藝術作品，或認為自己缺少藝術教育 而內疚；但「我們不是獨自做夢」以大屏幕展現的形式出現在時報廣場，來自全世界各地的人，偶然通過視覺給思維補充了新的認知，「從生活中的感官接觸藝術，也許是最直接了當的途徑。」

他在接受採訪時表示，對藝術一直持有這樣的態度：「你生活在哪兒，就面對哪兒的問題，有問題，就有藝術；而藝術也服務人，並非小部分人在象牙塔中的私自創作。」

生活在紐約近20年，這種經歷對徐冰而言就是徘徊在兩個文化的中間地帶，語言和溝通是最大的問題；於是深入研究其他語言文字的內核，並在過程中了解不同語言、文化的差異性。

他說，新書寫藝術是自己對世界通用語言的嘗試，它對每個人都是公平的，無論來自什麼國家、受過什麼教育、說什麼語言，都能從中獲取一定的信息。

「地球村」逐漸變成事實，徐冰指出，符號承載信息的能力超越文字本身的障礙而能與人更好地溝通，人們的許多生活和學習方式也越來越多地被圖識取代。該作品展出至7月25日。