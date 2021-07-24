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美國亞裔作家工作坊 發表台灣同志文學專輯

記者顏嘉瑩／紐約報導
美國亞裔作家工作坊發表「酷兒時間：台灣同志文學專輯」，與美國讀者分享作品。(工作坊提供)
美國亞裔作家工作坊發表「酷兒時間：台灣同志文學專輯」，與美國讀者分享作品。(工作坊提供)

位於紐約的美國亞裔作家工作坊(Asian American Writers' Workshop，AAWW)，將於26日發表「酷兒時間：台灣同志文學專輯」，讓更多美國讀者一次閱讀十餘位書寫同志議題的台灣作家作品；同時該工作坊也將舉行網路視訊發表會，邀請台灣知名作家及學者紀大偉、美國新銳作家朱詠慈(Ariel Chu)兩名共同主編，以及多位作家及譯者，帶領觀眾接觸他們的作品。

該文學專輯由紀大偉和朱詠慈促成，集結台灣作家陳栢青、陳佩甄、黃岡、李屏瑤、林新惠、羅煦泰、馬翊航、夏慕聰、楊隸亞、楊双子等人的作品，再由譯者翻譯；其中一篇「老年女同志」口述歷史，文章是由台灣首個立案登記的同志社團法人「台灣同志諮詢熱線」，所編寫的書籍「阿媽的女朋友」中編譯。

紀大偉表示，台灣社會近十年積極維護同志人權，帶動台灣同志文學發展，為增加台灣作家的國際能見度，該專輯系統性翻譯多位台灣作家在同志議題的作品，並透過國際性平台傳播，與英語讀者同步分享台灣同志文學的精彩風景，相當難得；該文學專輯期盼呈現台灣對多元性別議題的重視，也讓國際社會更進一步透過文學更生動了解台灣文化。

駐紐約台北文化中心表示，透過有質量的翻譯台灣文學作品，並在海外出版，為文化部持續努力的方向。欣見美國重要的文學平台，不僅回應美國社會包括「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)、「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)，也特別與台灣作家合作翻譯專題，讓美國讀者看見台灣作家豐沛的創作能量。

美國亞裔作家工作坊創辦於1991年，致力於創作、出版、發展及傳播亞裔美國人的創意書寫；「酷兒時間：台灣同志文學專輯」發表會，將於26日(周一)晚7時在線上舉行，更多資訊及預約報名在https://bit.ly/36UuAnO。

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