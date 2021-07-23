警消接種率 低於全市平均水平

目前紐約市僅有43%的警員接種新冠疫苗，低於全市平均水平。(美聯社)

市警總局表示，目前43%的市警接種了新冠疫苗 ，過去一個多月來僅增加2%；另外，市消防局員工的接種率也僅有55%，兩大關鍵部門的接種率均落後全市平均水平。

紐約郵報報導，市警總局發言人表示，目前市警5萬4000人中，僅有2萬3000人已接種疫苗，接種率距6月初僅增長2%，但這一數字未包括在市警局提供診所之外接種疫苗的警員；市警總局表示，已停止要求警員接種疫苗，因為擔心可能面臨訴訟。

數據顯示，疫情開始以來，市警已有1萬1000人感染新冠病毒，55人死亡；市警的低接種率反映對接種疫苗的遲疑，市警總局在一份聲明中表示，「自從能打疫苗以來，我們就一直鼓勵警員接種，尤其是面向公眾的警員；我們已經多次在多個地點為警員舉辦接種活動，確保每位警員都有機會接種。」

此外，市警局還製作多個視頻，敦促員工盡快接種，包括有關疫苗的闢謠視頻；紐約市 警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)也積極鼓勵成員接種，但PBA也表態反對強制接種，認為疫苗接種屬於個人決定，應由個人與醫生商議決定，而非強制。

目前全市70%的成年人至少接種一劑，市長白思豪 (Bill de Blasio)此前已要求全市公立醫療機構人員必須接種疫苗，否則就須每周進行病毒檢測，他還暗示新規可能推廣到更多市府部門。

白思豪22日再次表示，儘管市警總局的疫苗接種計畫並無問題，但暗示未來可能改變政策，讓更多警員接種疫苗，暫未透露細節。