周末好去處╱紐約動物奧林匹克、兒童夏日音樂會登場

以曼哈頓華埠為故事背景，電影「幸運的奶奶」(Lucky Grandma)描述一個剛剛喪夫的八旬奶奶，決心要以獨立女性面貌展開新人生，上了賭巴直奔賭場，卻在路上撿到一大包現金，意外捲入地方幫派恩怨的故事。24日(周六)晚8時至11時30，華埠哥倫布公園(Columbus Park)將有免費露天電影放映活動。民眾還可以根據電影拍攝場景，在華埠來一場漫步，想像自己就是故事主角，也別有一番樂趣。詳情請見網頁：https://on.nyc.gov/3Bljru2。

動物奧林匹克

東京奧運會開幕，紐約市本周末也將舉辦一場別出心裁的運動比賽；由市公園局舉辦的「動物奧林匹克」，將在24日舉行；參加者需要模仿動物在覓食、逃離捕獵、互相溝通、跳躍、旋轉、游泳或飛行等時候的肢體動作，來贏得這場比賽。活動將在布朗士的Crotona公園的自然中心(Nature Center)舉辦。活動時間為24日上午11時至中午12時，活動免費，更多資訊請上網頁：https://on.nyc.gov/2VUymLo。

布碌崙兒童夏日音樂會

布碌崙(布魯克林)的貝瑞吉(Bay Ridge)，在7、8月的每周二傍晚，都有免費的夏日音樂會活動；24日特別舉辦「兒童日」(Kid's Day)，邀請樂團「Fuzzy Lemons」到場演奏老少咸宜的音樂，培養孩子對音樂的興趣，並增進社交能力。民眾可躺在草地上欣賞，享受夏天獨有的戶外風情。活動訂於24日下午1時在布碌崙79街交海岸路公園(Shore Park and Parkway)處舉行。詳情請見網頁：https://on.nyc.gov/3hSCXpZ。

微光玻璃歌劇 藝術節

在全世界的湖邊歌劇院中堪稱擁有最棒的歌劇和音樂表演的「微光玻璃歌劇藝術節」(The Glimmerglass Festival)，今年夏天回歸，並首次在草地上舉辦。主辦方在疫情期間搭建了戶外草地舞台，提供參加者開闊且通風的環境，帶來有別以往的體驗。今年帶來四部90分鐘的經典表演，包括莫扎特的「魔笛」、威爾第的「吟遊詩人」，另外還有許多經典音樂劇的唱段。活動從即日起至8月17日(周二)舉行，地址為7300 State Highway 80 Cooperstown，更多資訊請瀏覽網頁：https://bit.ly/3BlnhmW。