睽違1年 新澤西熱氣球節 上百氣球齊升空

「新澤西熱氣球節」今年將有上百個熱氣球同時升空，預計將相當壯觀。(取自新州熱氣球節臉書)

北美夏季最盛大的「新澤西 熱氣球節」(New Jersey Lottery Festival of Ballooning)，訂於23日至25日登場，除了可以看到上百個各式造型、顏色的熱氣球緩緩升上天空，還有音樂會、煙火，以歡樂的節日氣氛，度過美好的盛夏周末。

北美夏季最盛大的「新澤西熱氣球節」，將在23日至25日登場。(取自新州熱氣球節臉書)

今年迎來第38周年的新澤西熱氣球節，活動重點的熱氣球外，還將有超過200個攤位，販售手工藝品、食物等，儼然一場大型慶祝派對；該活動在去年受到新冠肺炎疫情的影響而停辦，不過在2019年短短三天的活動中，共計就創下了多達17萬名民眾造訪的紀錄。

特殊造型的氣球，很受歡迎。(取自新州熱氣球節臉書)

特殊造型氣球 最受期待

該活動每年都會特別展出不同設計的熱氣球，根據主辦方介紹，今年現場將會有將近100個不同的熱氣球漂浮在空中，其中將有八個今年的特殊氣球，包括主辦方的夏日氣球(New Jersey Lottery Summer Days balloon)，外觀造型就有如可愛的太陽一般；還有熊貓、粉紅獨角獸、樹懶、美國 火箭、紫色噴火龍，還有百事可樂的橄欖球造型氣球等。

特殊造型的氣球，是每年的一大看點。(取自新州熱氣球節臉書)

除了欣賞造型奇特的熱氣球，民眾也可以另外購買票搭乘熱氣球，體驗「愛上首次熱氣球飛行」(Love at First Flight)，搭著熱氣球升空，並在周圍飄行，與上百個熱氣球翱翔在天空，俯瞰一望無際的風景，體驗一生難得擁有的經驗。

體驗熱氣球飛行 僅5時段

不過民眾要注意，並非任何時間都可搭乘熱氣球，搭乘體驗僅有五個時段可選，分別是在23日(周五)、24日(周六)、25日(周日)的傍晚6時30分，以及24、25日的早上6時30分，且早上及傍晚票價不同，根據搭乘的日期不同，票價也有所差異。

主辦方表示，熱氣球節的真正獨特之處，就是民眾很難得有機會能夠同時看到這麼多的熱氣球一起升空，「這個活動是北美最大的夏季熱氣球和音樂節」；該活動曾獲得新州州長最佳特別活動獎，曾六次獲得美國巴士協會(American Bus Association)的「北美前100名節日」(Top 100 Festival in North America)獎項。

今年的熱氣球節將與新澤西衛生廳(New Jersey Department of Health)以及多個醫療組織合作，在現場提供免費新冠疫苗接種，接種者除了將獲得現場折價券之外，還能夠參與熱氣球搭乘抽獎，免費體驗乘著熱氣球的樂趣。

用升起的熱氣球當作背景，在戶外做瑜伽是相當特殊的體驗。(取自新州熱氣球節臉書)

瑜伽、馬拉松 歡度周末

在熱氣球節，還有音樂會、瑜伽、皮拉提斯(Pilates)、5公里馬拉松，和其他適合家庭參與的活動，其中參加5公里馬拉松者需另外購票；今年的音樂會請來美國搖滾樂團「冥河合唱團」(Styx)以及來自加拿大的樂團「裸體淑女樂隊」(Barenaked Ladies)，讓民眾一邊在草地上享受音樂，一邊度過愉快的周末假期。

除了熱氣球，還有5公里馬拉松項目可報名參加。(取自新州熱氣球節臉書)

為了滿足現場的小朋友，主辦方邀請深受兒童喜愛的樂團「勞麗·伯克納樂隊」(Laurie Berkner)表演，演奏耳熟能詳的兒童搖滾，讓低年齡的孩子們也能在輕鬆、愉快的氣氛下享受舞蹈和音樂的樂趣。

該活動日期為23日至25日期間，23日開放時間為下午1時至晚10時；24日為早6時至晚10時；25日早6時至晚8時，地點在新澤西雷丁頓鎮(Readington)的Solberg Airport機場舉辦，地址：39 Thor-Solberg Rd, Whitehouse Station。

其他的熱氣球節重點節目，還有在23日晚9時30分施放的煙火秀、24日晚9時與現場音樂會同時舉辦的熱氣球點燈，以及25日早8時的5公里馬拉松活動，購票及更多活動資訊，可上https://www.balloonfestival.com/查詢。