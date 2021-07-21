車禍喪生人數全美第3多 華埠～下城名列死亡熱區

紐約市車禍最高致死率街道，下城華埠毗鄰地區上榜。(記者張晨╱攝影)

一項新報告將曼哈頓華埠 和下城列入紐約市車禍 死亡人數最多的街區榜單，更成為2001年至2016年間全美死亡人數第三多的區域。

這份不久前發表在「交通與土地使用」(Journal of Transport and Land Use)雜誌上的報告指出，基於最新的聯邦數據，在2001年至2016年間，美國有幾十個「熱點」地區，至少有六名行人在這些地點喪生。

在車禍最嚴重的地區中，第三糟糕的是西百老匯(West Broadway)和包厘街(Bowery)之間的堅尼路(Canal St.)，18年有15人喪命；這裡西面與蘇荷區接壤，東面與華埠相連，人潮密集，居民和遊客眾多。

紐約市車禍分布地圖網站「NYC Crash Mapper」的數據顯示，堅尼路共發生過129起事故，此路段共有四條車道，包括一條公車道，限速每小時25哩。

報告稱，事故高發讓該地區成為全美車禍致死率第三高的街區，自2001年至2016年間，只有佛羅里達州兩段公路的死亡人數比這一路段高。

這項關於死亡人數的研究由來自威斯康辛密爾沃基大學、亞利桑納州立大學與規畫公司TooDesignGroup；紐約新聞網站Streetsblog稱，這可能是「迄今為止繪製全美行人死亡人數最高的街區地圖的唯一嘗試。」

該報告的作者指，行人死亡人數「處於近30年來的最高水平」，在交通死亡總人數中所占比例也越來越高，「為了實現未來交通系統零死亡的願景，必須改善行人安全。」

研究發現，幾乎所有「熱點」街區均為多車道，其中大多數路口迫使行人至少穿越五條車道才能通過，大多數地點為低收入社區。