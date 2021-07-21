車禍喪生人數全美第3多 華埠～下城名列死亡熱區
一項新報告將曼哈頓華埠和下城列入紐約市車禍死亡人數最多的街區榜單，更成為2001年至2016年間全美死亡人數第三多的區域。
這份不久前發表在「交通與土地使用」(Journal of Transport and Land Use)雜誌上的報告指出，基於最新的聯邦數據，在2001年至2016年間，美國有幾十個「熱點」地區，至少有六名行人在這些地點喪生。
在車禍最嚴重的地區中，第三糟糕的是西百老匯(West Broadway)和包厘街(Bowery)之間的堅尼路(Canal St.)，18年有15人喪命；這裡西面與蘇荷區接壤，東面與華埠相連，人潮密集，居民和遊客眾多。
紐約市車禍分布地圖網站「NYC Crash Mapper」的數據顯示，堅尼路共發生過129起事故，此路段共有四條車道，包括一條公車道，限速每小時25哩。
報告稱，事故高發讓該地區成為全美車禍致死率第三高的街區，自2001年至2016年間，只有佛羅里達州兩段公路的死亡人數比這一路段高。
這項關於死亡人數的研究由來自威斯康辛密爾沃基大學、亞利桑納州立大學與規畫公司TooDesignGroup；紐約新聞網站Streetsblog稱，這可能是「迄今為止繪製全美行人死亡人數最高的街區地圖的唯一嘗試。」
該報告的作者指，行人死亡人數「處於近30年來的最高水平」，在交通死亡總人數中所占比例也越來越高，「為了實現未來交通系統零死亡的願景，必須改善行人安全。」
研究發現，幾乎所有「熱點」街區均為多車道，其中大多數路口迫使行人至少穿越五條車道才能通過，大多數地點為低收入社區。
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