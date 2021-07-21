白思豪秀大支票 再促徵收堵車費

白思豪再次敦促MTA盡快推動堵車費計畫，並在記者會現場展示一張巨大的150億元支票。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)20日再次敦促大都會運輸署(MTA )盡快推動能籌資150億元用於改善地鐵的堵車費 計畫，並在記者會現場展示一張巨大的150億元支票；MTA則回應稱，目前該計畫仍處環境評估過程中，協調市府、州府和聯邦政府的工作非常複雜，也希望能盡快完成。

堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為MTA在未來四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級；該計畫原訂今年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直拒絕告知大都會運輸署環境評估流程的標準；拜登政府今年3月已同意繼續推進該計畫。

白思豪上周曾施壓MTA，並提名市財政局長索李曼(Sherif Soliman)擔任交通流動審查委員會(Traffic Mobility Review Board)委員；他敦促該委員會盡快召集會議，並表示，「疫後復甦，道路壅堵也不幸回歸；但堵車費計畫在哪裡呢？看看州府、MTA，八字都沒一撇呢。」

白思豪手舉巨型150億元支票說，「想想這150億元能為改善通勤做些什麼，MTA嘴裡的任何困難，這筆錢都可以解決；如果希望解決上周的地鐵站 淹水問題，希望修復信號系統、讓列車順暢運行，如果希望有更嶄新的車站，答案就擺在我們面前。」

MTA的堵車費計畫高級顧問拉維特(Ken Lovett)聲明回應稱，MTA也希望堵車費計畫能盡快生效，「MTA不希望草率行事，環評流程很複雜，必須與聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)、州交通廳和市府協同進行；堵車費計畫將對曼哈頓帶來巨大的環境改善、鼓勵人們使用公共運輸，我們正努力讓該計畫盡快落地。」