我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

白思豪秀大支票 再促徵收堵車費

記者和釗宇／紐約報導
白思豪再次敦促MTA盡快推動堵車費計畫，並在記者會現場展示一張巨大的150億元支票。(市長辦公室提供)
白思豪再次敦促MTA盡快推動堵車費計畫，並在記者會現場展示一張巨大的150億元支票。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)20日再次敦促大都會運輸署(MTA)盡快推動能籌資150億元用於改善地鐵的堵車費計畫，並在記者會現場展示一張巨大的150億元支票；MTA則回應稱，目前該計畫仍處環境評估過程中，協調市府、州府和聯邦政府的工作非常複雜，也希望能盡快完成。

堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為MTA在未來四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級；該計畫原訂今年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直拒絕告知大都會運輸署環境評估流程的標準；拜登政府今年3月已同意繼續推進該計畫。

白思豪上周曾施壓MTA，並提名市財政局長索李曼(Sherif Soliman)擔任交通流動審查委員會(Traffic Mobility Review Board)委員；他敦促該委員會盡快召集會議，並表示，「疫後復甦，道路壅堵也不幸回歸；但堵車費計畫在哪裡呢？看看州府、MTA，八字都沒一撇呢。」

白思豪手舉巨型150億元支票說，「想想這150億元能為改善通勤做些什麼，MTA嘴裡的任何困難，這筆錢都可以解決；如果希望解決上周的地鐵站淹水問題，希望修復信號系統、讓列車順暢運行，如果希望有更嶄新的車站，答案就擺在我們面前。」

MTA的堵車費計畫高級顧問拉維特(Ken Lovett)聲明回應稱，MTA也希望堵車費計畫能盡快生效，「MTA不希望草率行事，環評流程很複雜，必須與聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)、州交通廳和市府協同進行；堵車費計畫將對曼哈頓帶來巨大的環境改善、鼓勵人們使用公共運輸，我們正努力讓該計畫盡快落地。」

MTA 堵車費 地鐵站

上一則

非法越野摩托車將男童撞至重傷 市府要嚴打

下一則

車禍喪生人數全美第3多 華埠～下城名列死亡熱區

延伸閱讀

四歲男童被越野摩托車撞至重傷 紐約市府承諾嚴打此類車輛

四歲男童被越野摩托車撞至重傷 紐約市府承諾嚴打此類車輛
白思豪：不打疫苗就是害人 仍拒絕承認口罩作用

白思豪：不打疫苗就是害人 仍拒絕承認口罩作用
檢測陽性率飆到2倍多 白思豪：不會重啟口罩令

檢測陽性率飆到2倍多 白思豪：不會重啟口罩令
市府免費夏令營 線上報名今晚12時截止

市府免費夏令營 線上報名今晚12時截止
紐約市Delta變種病毒感染者已占七成 白思豪：不會重啟口罩令

紐約市Delta變種病毒感染者已占七成 白思豪：不會重啟口罩令

熱門新聞

根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」