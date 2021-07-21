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非法越野摩托車將男童撞至重傷 市府要嚴打

記者牟蘭／紐約報導
一名四歲男童日前在法拉盛草原可樂娜公園，被一輛非法改裝的越野摩托車撞傷，尚未脫離生命危險。(CBS視頻截圖)
一名四歲男童日前在法拉盛草原可樂娜公園，被一輛非法改裝的越野摩托車撞傷，尚未脫離生命危險。(CBS視頻截圖)

一名四歲男童日前在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，被一輛非法改裝的越野摩托車撞傷，截至20日仍未脫離生命危險；嫌犯撞傷幼童後逃之夭夭，警方呼籲知情者提供線索；市長白思豪(Bill de Blasio)也承諾嚴打非法越野摩托車。

警方表示，受害男童於18日下午6時左右在法拉盛草原可樂娜公園船舶租賃附近的停車場內，被一輛越野摩托撞傷，肇事者逃逸，男童送醫急救。

附近民眾表示，公園內常見超速車輛；居民蒙塔爾沃(Carlos Montalvo)稱，公園內常見非法改裝的越野摩托車與ATV沙灘車，他對發生車禍並不意外。

居民弗洛雷斯(Louis Florez)稱，他經常聽見非法越野摩托車的噪音，質疑政府為何不訂立相關法律。

紐約警方5月已宣布嚴查非法越野摩托車；市警110分局在車禍發生後，在推特上再度重申「非法越野摩托車與沙灘車造成多起惡性車禍；這類機動車不應出現在紐約市道路上，若被警方發現有人騎行，駕駛將被拘捕，機動車也將被沒收」。

市議員喬納伊(Mark Gjonaj)指市府嚴打非法越野摩托車的力度不夠，他要求把涉案駕駛的罰金從初犯500元提升到750元，累犯者的罰金從1000元提高至1500元；但這一提案被市長白思豪否決。

警方表示，肇事車輛是一輛黑色與金色相間的摩托車，至截稿前，涉案者仍然在逃；知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

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