史島疫情反彈驚人 部分區域陽性率高達5.5%

全市確診數據有所反彈，圖為市府在努力宣傳疫苗接種。（記者黃伊奕／攝影）

隨著Delta變種病毒不斷蔓延，全國疫情 數據上漲驚人，紐約市 七天平均檢測陽性率上周末也已升至1.69%，其中史泰登島 疫情反彈尤其嚴重，陽性率以4.5%排全州第一；其中不少華裔居住的史泰登島郵編11307區域，陽性率更是高達5.5%。

根據最新統計的疫情數據，截止上周全美國每10萬人中平均每日新增4.2例新增新冠確診患者，整體而言每10萬美國人有1萬224.7例確診患者，其中183.8人死亡。

在紐約州，上周每10萬人每天約有1.7人新增確診患者，確診率在全美50個州排名倒數第15位，但流行病學專家擔心隨著疫情進一步蔓延，像紐約市這樣人口密集的地方，譬如大學、養老院之類會再次爆發疫情。

而近年來不斷有華裔遷入的史泰登島，確診率排名全州第一，高達4.5%，自新冠肺炎爆發以來，史泰登島已經報告了7萬5548例確診病例，即每10萬人中有1萬5935例確診、389.4人死亡，遠高於全國平均數據；其中郵編為11307的Tottenville等區域，過去一周陽性率更是高達了5.5%，另外郵編11309的王子海灣(Prince's Bay)緊隨其後，陽性率也高達5.4%。

除史泰登島地區，皇后區與布碌崙(布魯克林)區疫情上漲速度與全市平均水平一致，確診率分別為1.8%與1.6%；但是在布碌崙華裔集中的羊頭灣，即為郵編11235，確診率上漲也很高，過去一周平均確診率3.27%；曼哈頓華埠確診率也達到2.47%，高於全市平均水平。