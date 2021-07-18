疫後首場實體表演 角聲邀小提琴家奚江辰獨奏

基督教角聲佈道團慶祝角聲學習中心成立七周年，邀請小提琴家奚江辰等演出。(記者牟蘭／攝影)

基督教角聲佈道團17日為慶祝角聲學習中心成立七周年，邀請小提琴家奚江辰等演出，希望為重啟後的社區帶來信心；角聲福音廣場總監陳熾表示,，音樂最能撫慰心靈，他期盼這場演出幫助民眾盡快走出黑暗，重返正常的生活。

影音來源：記者牟蘭

為慶祝角聲學習中心成立七周年，曾在譚盾指揮的多媒體歌劇 「門」擔任小提琴獨奏，並出演大型歌劇「圖蘭朵」，以及在Double French Bill擔任樂團首席的奚江辰，當天帶來Cantabile與How Great Thou Art，兩首小提琴獨奏，並與教友合奏「有福的確據」。

角聲佈道團學習中心教務主任王瓊介紹，當天的活動有清唱、二胡演奏、獨唱、舞蹈表演，並展示繪畫與插花作品等；當天的音樂會是角聲重啟後，首次舉辦實體表演，期盼更多民眾通過這場表演，重回角聲參與活動。

王瓊說，疫情 期間，角聲學習中心轉為遠程教學 ，生源減少到疫情前的60%；角聲7月將線上與實體結合的形式向學員授課，歡迎致電(718)799-8213諮詢詳情。

陳熾表示，因疫情的影響，許多民眾出現心理問題，角聲將開展一系列的藝術活動，計畫在8月的每個周末，在角聲使命中心舉辦藝術展覽與文藝沙龍，幫助社區重新恢復生機。