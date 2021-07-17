餐飲業紓困金不足 陸天娜促增撥600億

陸天娜15日宣布推動「2021餐飲紓困金補充法案」，追加發放600億元給已遞交申請卻未獲核發者。(視頻截圖)

由聯邦小商業管理署(SBA)發放的餐飲紓困金 (RRF)中，全美超37萬申請者，約3成已獲核發，因資金不足，其他申請者只能等待下一輪；對此國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)近日聯合紐約名廚柯利其歐(Tom Colicchio)召開線上記者會，推動聯邦追加發放600億元紓困金，援助更多餐飲業者。

這項稱為「2021餐飲紓困金補充法案」中，要求聯邦繼續發放600億元紓困金，提供給所有之前已遞件卻未獲核發者；剛結束發放的紓困金中，所有申請者加起來的金額達到750億元，但聯邦僅分發286億元，預計追加600億元就能滿足所有人的需求。

陸天娜表示，對想從新冠疫情 衝擊中恢復的業者而言，聯邦撥款起到很大作用，但紓困金供不應求，雖然不少報告指出餐飲業在復甦中，但過去兩個月的營收，仍不足彌補之前長達15個月的虧損。

柯利其歐表示，業者原以為紓困金能很快到帳，看見一絲希望，結果現在感覺更失落；若餐廳陸續關閉，對經濟將造成衝擊，惡化失業數字。根據數據，紐約州 每十人中就有一人在餐飲行業工作，且大多是移民、少數族裔，餐廳的存活對各方面產生影響。

美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊表示，若紓困金能以雙倍數額分發，無疑就能解決全美餐飲業者的危機；他說業者每日都身處水深火熱之中，難靠一己之力償還疫情間所欠下的債務，希望兩黨能盡早通過紓困金。