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布萊恩、布魯克林大橋公園戶外電影 8月回歸免費看

記者金春香／紐約報導
布魯克林大橋公園戶外電影8月回歸。(取自臉書)
布魯克林大橋公園戶外電影8月回歸。(取自臉書)

布萊恩公園(Bryant Park)和布碌崙(布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)宣布，露天電影將於8月回歸，免費觀看。

這兩個公園的夏日夜晚露天電影每年都是紐約民眾所期待的重頭戲，去年因疫情而取消後，今年終於回歸，電影將從日落時分開始播放。

布魯克林大橋公園戶外電影將於8月5日回歸，之後每周四放映至8月26日，首映夜將放映「殭屍肖恩」(Shaun of the Dead)，美食集市Smorgasburg也會在電影夜為民眾提供美食和飲品，具體信息可登錄https://www.brooklynbridgepark.org/。

布萊恩公園露天電影將於8月23日回歸，每周一和周二放映，直至9月28日，目前首映當天電影已經確定，為1995年的浪漫喜劇片「獨領風騷」(Clueless)，此外「紅磨坊」(Moulin Rouge)和「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)等電影也位列放映名單，更多信息可登錄bryantpark.org查詢。

兩個地點都免費開放，可以帶毯子，但不允許攜帶椅子。

電影 美食 布魯克林

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