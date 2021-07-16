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紐約樂高樂園7大主題園區 合家歡好去處

記者洪群超／紐約報導
紐約樂高主題樂園現已全面開放迎客。（記者洪群超/攝影）
紐約樂高主題樂園現已全面開放迎客。（記者洪群超/攝影）

修建多年的紐約樂高主題樂園(LEGOLAND)本月正式全面開放，七大主題園區、50多項遊樂設施和超過1萬5000個大型樂高模型，讓喜愛樂高的大朋友、小朋友一次過足癮；園內還有眾多包括科學、工程、藝術、數學等適合青少年參與的互動教育項目，是合家歡與寓教於樂的好去處。

剛一入園就能看到巨型樂高恐龍模型，一旁的「大商店」是全球規模最大的樂高主題商店之...
剛一入園就能看到巨型樂高恐龍模型，一旁的「大商店」是全球規模最大的樂高主題商店之一。（記者洪群超/攝影）

位於上州橙郡(Orange County)哈德遜谷(Hudson Valley)的樂高樂園占地500畝，是樂高在全球開設的第11個主題樂園，也是美國東北部40年來首個全新的主題樂園；該園原計畫在2020年國慶日開幕，但因新冠疫情而延期，從今年5月開始試營業，7月9日開始七個主題區域全部開放。

園內的樂高主題酒店也將從8月6日起開門迎客，有250個房間，裝飾都以樂高為主題，並提供適合兒童的娛樂活動。

樂高忍者世界是不可錯過的精彩互動遊樂場。（記者洪群超/攝影）
樂高忍者世界是不可錯過的精彩互動遊樂場。（記者洪群超/攝影）

互動性設施寓教於樂

紐約樂高樂園七大主題區包括「磚塊街」(Brick Street)、「磚塊世界」(Bricktopia)、「樂高城市」(Lego City)、「樂高城堡」(Lego Castle)、「樂高忍者世界」(Lego Ninjago World）、「迷你世界」(Miniland)和「樂高海盜園」(Lego Pirates)；除了有海量樂高模型供遊客拍照外，極強互動性的遊樂設施尤為適合親子一同玩樂，還有每日十多場的4D樂高動畫，以及學習製作樂高機器人等，適合全年齡層舉家遊玩。

從正門進入樂高樂園的首站即是色彩繽紛的「磚塊街」，巨型恐龍等用樂高拼成的模型，給剛入園的遊客就以強烈的視覺震撼，同時配以全園播放的歡快音樂，讓人立即忘卻日常煩惱，完全走入由樂高搭建起來的夢幻童話世界中。

「迷你世界」裡用樂高搭建起美國著名的城市與景觀。（記者洪群超/攝影）
「迷你世界」裡用樂高搭建起美國著名的城市與景觀。（記者洪群超/攝影）

「磚塊街」上的「大商店」(BIG Store)可以算是你能找到的最大最全的樂高主題商店之一，除了有絕版或獨有的樂高模型售賣外，還有眾多樂高主題的衣服、掛飾等周邊，只有你的荷包能承受多少，沒有你想買買不到。

不過，整個樂園逛完正好是一個大圈，最後還是會回到磚塊街出園，因此可別剛一入園就忍不住「買買買」，可以放心等完成一天的遊覽後，打道回府前再到「大商店」內去放手血拚。

走過「磚塊街」，下一個主題園則是「磚塊世界」，帶領遊客回顧樂高的發展和演變歷史；除了有樂高小火車、Disco轉盤及樂高自由搭建區外，最不能錯過的就是樂高工廠主題互動遊樂場了。該遊樂場通過3D影像和互動型過山車，讓遊客穿越由視覺、聽覺特效打造的樂高工廠，了解樂高積木的製作過程。

園內有超過1萬5000個大型樂高模型；圖為經典的樂高忍者。（記者洪群超/攝影）
園內有超過1萬5000個大型樂高模型；圖為經典的樂高忍者。（記者洪群超/攝影）

「忍者世界」有中餐廳

樂高樂園互動遊樂設施的另一重頭戲，則是「樂高忍者世界」；經典的樂高忍者角色依次登場，3D影像互動過山車則帶領遊客一步步參加「忍者訓練」，從「菜鳥」變成「忍術高手」。此外，該園區也有眾多巨型的樂高忍者角色模型，還有戶外的「忍術訓練場」，可謂室內室外玩個遍。值得一提的是，該區的餐廳是全園唯一提供中式快餐的餐廳，不想吃漢堡薯條、更想吃合口味中餐的華人遊客不要錯過。

園內合家歡的互動遊樂設施眾多。（記者洪群超/攝影）
園內合家歡的互動遊樂設施眾多。（記者洪群超/攝影）

「樂高城堡」則是整個樂園中傳統遊樂設施最多的區域，包括樂園標誌性且最刺激的「巨龍過山車」。而帶著年幼小朋友或者對過於刺激的「速度與激情」感到害怕的遊客也不用擔心，樂園貼心準備另一座迷你型的「小龍過山車」，不論刺激度還是高度、速度，都大大減弱，適合小朋友或心臟不夠強大的遊客。該區的魔法飛行器、攀爬塔等，也是非常適合親子同樂共乘的遊樂設施。

園內有超過1萬5000個大型樂高模型。（記者洪群超/攝影）
園內有超過1萬5000個大型樂高模型。（記者洪群超/攝影）

帶孩子的遊客，千萬不要錯過「樂高城市」；這裡除了專門播放4D樂高電影的電影院外，還有樂高消防學院與海岸警衛隊學院，讓父母帶著孩子一同參與，學習如何成為一名樂高城的消防員和海警。

此外，樂高城市裡的駕駛學校也是帶孩子的家長不可錯過之處；在這裡小朋友們能學習在由樂高搭建的街道上駕駛車輛，隨後能獲得獨一無二的「樂高駕照」，成為樂高城市裡的一名小司機。

7月才最新開放的「樂高海盜園」，則是以水上項目為主打，讓遊客們在炎炎夏日裡玩樂的同時，享受清涼。

「迷你世界」中用樂高搭建起的微縮紐約市。（記者洪群超/攝影）
「迷你世界」中用樂高搭建起的微縮紐約市。（記者洪群超/攝影）

「迷你世界」逛遍全美

整個園區最後的重頭戲，則是用樂高搭建起的美國微縮城市景觀構成的「迷你世界」，舊金山、費城、波士頓、華府、總統山、大峽谷……美國最著名的城市和景點，都在此通過一個個小小的樂高方塊完美還原。

「迷你世界」裡用樂高搭建的總統山。（記者洪群超/攝影）
「迷你世界」裡用樂高搭建的總統山。（記者洪群超/攝影）

設在紐約的樂高公園，紐約自然是「迷你世界」的重中之重，包括自由女神像、帝國大廈、花旗球場、洋基球場、第五大道、康尼島、史泰登島渡輪、布魯克林大橋、紐約地鐵⋯⋯走完這裡，讓你猶如觀光遊覽完了整個紐約。

樂高樂園地址為：1 Legoland Blvd, Goshen, NY10924。購票及更多信息，可登錄網址：https://www.legoland.com/new-york/。

「迷你世界」裡用樂高搭建起自由女神像、史泰登島渡輪。（記者洪群超/攝影）
「迷你世界」裡用樂高搭建起自由女神像、史泰登島渡輪。（記者洪群超/攝影）

樂高樂園 紐約 美國

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