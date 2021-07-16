史泰登島 戶外電影 夜

史泰登島的溫港文化中心植物園(Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)將舉辦免費的夏日電影夜，16日(周五)傍晚6時半開始入場，8時半電影開始放映，前100名入場觀眾還將獲得免費的飲料和零食。場內需保持6呎社交距離並在觀影過程中戴口罩。除了電影外，現場還有本地藝術家帶來的作品展出及工藝品攤位等。地址：1000 Richmond Terrace Staten Island。

馬歇爾夏日音樂派對

音樂愛好者一定知道馬歇爾(Marshall)這個音箱品牌，幾乎所有的傳奇搖滾樂手，都和該品牌音箱有不解之緣。這一誕生於1960年代倫敦的搖滾樂經典音箱品牌價格不菲，今夏有機會擁有一日切身體驗。馬歇爾音箱訂於17日(周六)在布碌崙McCarren公園舉行體驗活動，民眾可現場租金一部「Emberton」型號的無線藍牙音箱，在公園內盡情聆聽馬歇爾獨一無二音質帶給你的音樂震撼。地址為892 Lorimer St, Brooklyn，從中午12時至傍晚7時。

陽邊免費單口喜劇秀

喜愛單口喜劇(Stand up comedy)的民眾，17日(周六)晚可在皇后區陽邊(Sunnyside)的Sanger Hall，欣賞一個半小時的單口喜劇秀。四位演員都在紐約單口喜劇圈頗有名氣，包括曾奪得波士頓喜劇節冠軍的Wilfred Padua，還有Maddy Smith、Pedro Salinas和Sam Evans，Dwayne Paul Cullen擔任主持。演出免費，7時半開始入場，8時開始表演，地址為48-20 Skillman Avenue, Queens。

嬉皮年代的復古派對

位於曼哈頓下城的「趣物博物館 」(Museum of Interesting Things)，18日(周日)將舉辦一場回到1960、1970年代的嬉皮士主題復古派對。現場將有當年的流行音樂播放、電影放映，朗讀當年影像反戰運動一代人的詩歌等文藝作品，以及卡拉OK等，主辦方也要求參與者穿上那個年代的復古衣裝參加。博物館門票10元，地址為177 Prince St, New York，傍晚7時開始。