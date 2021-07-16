照顧新冠零號病人 染疫護士告醫院後和解

一名在新冠疫情初期曾負責照顧被稱為紐約新冠肺炎「零號病人」的護士，去年5月狀告其所在的紐約長老會勞倫斯醫院(NewYork-Presbyterian Lawrence Hospital)，稱該院沒有及時正確應對新冠病毒，導致醫護人員成為待宰羔羊，而自己和家人也感染病重，日前她與醫院達成和解。

根據法庭文件，Crishila Livacarri是紐約長老會勞倫斯醫院護士，去年2月27日猶太裔律師嘉布茲(Lawrence Garbuz)因病重住院後，她負責照看他；不過住院時嘉布茲還未被確診感染新冠，而是被診斷為肺炎，五天後他才接受新冠檢測 ，結果為陽性，之後紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)將他稱為紐約的「零號病人」。

Livacarri稱，雖然她與其他員工都表達過擔心，但醫院沒有給他們任何防護裝備，違背了聯邦疾病防治中心 (CDC)的防疫準則。

Livacarri隨後感染新冠，丈夫和兒子也都感染，身心都受到嚴重傷害，5月她將醫院吿上法庭。

日前雙方律師在州高等法院提交文件，顯示她與院方和解，但未披露和解條件和金額。