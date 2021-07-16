我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

曼哈頓拒新冠紀念碑？皇后區長：歡迎

記者洪群超／紐約報導
圖為紀念碑公園設計圖。(州長辦公室提供)
圖為紀念碑公園設計圖。(州長辦公室提供)

州府此前欲在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)修建紀念抗疫期間犧牲的關鍵行業人員紀念碑，但遭當地社區居民反對；皇后區長理查茲(Donovan Richards)15日表示，皇后區對此敞開大門，且作為曾經的新冠疫情震中，建此紀念碑更有意義，呼籲州府和市府將此紀念碑建設計畫挪至法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)。

州長葛謨(Andrew Cuomo)上月在宣布紐約州新冠疫情緊急狀態結束之際，表示將在曼哈頓下城砲台公園修建「英雄之環」紀念碑(Circle of Heroes Monument)，由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業，中心則設永不熄滅的火焰，紀念在抗擊疫情期間為保護和服務民眾獻出生命的人員。

根據州府計畫，該紀念碑將於9月6日勞工節完工，所在地也將被命名為「關鍵工人公園」(Essential Workers’ Park)；但計畫公布，引起周邊居民不滿，抗議州府未與社區商討，也沒徵求公眾意見，指紀念碑會侵占社區綠地。

代表該區的市議員陳倩雯和州眾議員牛毓琳，先後致信州府要求暫停工程，先徵詢公眾意見；儘管砲台公園屬州府資產，園內建案並不需紐約市或當地社區委員會批准，但最終州府仍同意暫緩建案，派代表與社區商談。

而皇后區長理查茲15日在接受「紐約郵報」採訪時，則表示歡迎該紀念碑落戶皇后區；他表示，皇后區一度是紐約新冠疫情的震中，皇后區的關鍵行業人員也為抗疫作出不可磨滅的貢獻，指出該紀念碑可以建在法拉盛草原可樂娜公園內：「我想不出比這更合適的地方，來致敬與紀念不顧個人安危、在艾姆赫斯特醫院等地抗擊疫情的人員。」

皇后區長理查茲表示歡迎將新冠關鍵行業人員紀念碑建在法拉盛草原可樂娜公園內。(記者...
皇后區長理查茲表示歡迎將新冠關鍵行業人員紀念碑建在法拉盛草原可樂娜公園內。(記者洪群超╱攝影)

皇后區 疫情 紐約市

上一則

治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察

下一則

偷錢包到中餐館消費盜刷 女竊賊遭通緝

延伸閱讀

五瓣梅（中）

五瓣梅（中）
顧雅明贊助 17日發送單車安全帽

顧雅明贊助 17日發送單車安全帽
康美牙科植牙 貼片 牙套 6顆以上75折優惠

康美牙科植牙 貼片 牙套 6顆以上75折優惠
法拉盛遊民、無證攤販多 109分局擬增警員協調

法拉盛遊民、無證攤販多 109分局擬增警員協調
王嘉廉健康日 法拉盛、華埠連辦兩場 打疫苗免預約

王嘉廉健康日 法拉盛、華埠連辦兩場 打疫苗免預約

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植