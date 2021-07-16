曼哈頓拒新冠紀念碑？皇后區長：歡迎

圖為紀念碑公園設計圖。(州長辦公室提供)

州府此前欲在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)修建紀念抗疫期間犧牲的關鍵行業人員紀念碑，但遭當地社區居民反對；皇后區 長理查茲(Donovan Richards)15日表示，皇后區對此敞開大門，且作為曾經的新冠疫情 震中，建此紀念碑更有意義，呼籲州府和市府將此紀念碑建設計畫挪至法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)。

州長葛謨(Andrew Cuomo)上月在宣布紐約州新冠疫情緊急狀態結束之際，表示將在曼哈頓下城砲台公園修建「英雄之環」紀念碑(Circle of Heroes Monument)，由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業，中心則設永不熄滅的火焰，紀念在抗擊疫情期間為保護和服務民眾獻出生命的人員。

根據州府計畫，該紀念碑將於9月6日勞工節完工，所在地也將被命名為「關鍵工人公園」(Essential Workers’ Park)；但計畫公布，引起周邊居民不滿，抗議州府未與社區商討，也沒徵求公眾意見，指紀念碑會侵占社區綠地。

代表該區的市議員陳倩雯和州眾議員牛毓琳，先後致信州府要求暫停工程，先徵詢公眾意見；儘管砲台公園屬州府資產，園內建案並不需紐約市 或當地社區委員會批准，但最終州府仍同意暫緩建案，派代表與社區商談。

而皇后區長理查茲15日在接受「紐約郵報」採訪時，則表示歡迎該紀念碑落戶皇后區；他表示，皇后區一度是紐約新冠疫情的震中，皇后區的關鍵行業人員也為抗疫作出不可磨滅的貢獻，指出該紀念碑可以建在法拉盛草原可樂娜公園內：「我想不出比這更合適的地方，來致敬與紀念不顧個人安危、在艾姆赫斯特醫院等地抗擊疫情的人員。」