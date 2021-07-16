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終於可以現場公證 結婚登記處23日重開

記者顏嘉瑩／紐約報導
市府宣布結婚登記處將於23日重開。圖為位於曼哈頓的結婚登記處。(本報檔案照)
市府宣布結婚登記處將於23日重開。圖為位於曼哈頓的結婚登記處。(本報檔案照)

終於可以到現場公證結婚！紐約市白思豪(Bill de Blasio)15日宣布，紐約市的結婚登記處將重開，新人們最快可於19日(周一)開始預約，疫情後的第一場公證預計在23日(周五)。

去年受到新冠肺炎疫情影響，紐約市的結婚登記處自3月關閉至今長達一年半，疫情期間，州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署行政令，取消原定結婚雙方必須親自到婚姻登記處登記結婚的規定；當時在結婚登記處關閉之前，還有不少新人趁著機會，趕緊登記結婚。

雖然不能到現場登記結婚，但為了讓新人在疫情間仍能夠許下婚約，紐約市推出了「丘比特計畫」(Project Cupid)，配合州府允許紐約客線上公證結婚的行政令，讓公證官(Clerk)遠端主持婚禮，可在線獲得結婚證書。

白思豪15日表示，「本月17日為紐約州『婚姻平等法』(Marriage Equality Act)的十周年，十周年紀念和婚姻登記處重開，這些事件一起發生，恰巧提醒了我們愛與婚姻的美好。」

白思豪還說，紐約市的夏天有很多活動可體驗，許多觀光客在夏天來感受紐約市的熱情，「何不趁此機會在紐約市結婚？為旅程增添美好回憶。」

在去年疫情期間，從紐約特地到拉斯維加斯與交往兩年的男友結婚的華人彭Lily表示，原本兩人預計在2020年結婚，但去年結婚登記處受到疫情影響關閉，但與男友又不想在線上結婚，「這樣感覺很沒有儀式感」，於是趁著去年7、8月疫情稍緩時，飛到拉斯維加斯的小教堂結婚。

彭Lily說，雖然紐約有「丘比特計畫」，但對新人來說，線上結婚即便合法但卻感覺不真實，「果然結婚還是要現場才有感覺。」

圖為華人2019年在曼哈頓結婚登記處公證結婚。(本報檔案照)
圖為華人2019年在曼哈頓結婚登記處公證結婚。(本報檔案照)

紐約市 疫情 白思豪

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