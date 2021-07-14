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護理工會示威 促通過4000億法案改善工作

記者張晨／紐約報導
參加示威的多為女性、有色人種和移民。(記者張晨╱攝影)
參加示威的多為女性、有色人種和移民。(記者張晨╱攝影)

影音來源：記者張晨

總部位於紐約的1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)作為全美最大的衛生保健工作者工會，13日於曼哈頓下城舉行示威，要求國會通過「更好護理，改善工作」法案(Better Care Better Jobs Act)——包括對家庭護理的4000億元投資。

主席葛蕾莎姆(George Gresham)表示，家庭護理是美國增長最快的工作領域，人口快速老齡化，提供支持和服務的體系遠遠不能滿足需求，而疫情的發生暴露並惡化了這一現實。

市長白思豪當日也來到現場，他表示，那些不想待在療養院的家庭，被迫在一個缺乏支持的、沒有保障的體系中生活；由於缺乏服務，家庭成員往往被迫辭職或限制其工作選擇，以提供照料，而護理員的工資和價值也被低估。

當天示威者手舉「尊重我們，保護我們，支付我們」(Respect us. Protect Us. Pay us.)的標語呼籲國會通過法案。

這項法案將撥款4000億元加強家庭和社區服務(HCBS)，解決獲得基本服務的差距，提高護理人員的工作品質；此案預計將創造100萬個新的工作崗位，並使至少100萬個人和家庭能享有健保。

從事護理行業超過15年的李淑梅表示，若留心不難看出，參加示威的多為女性、有色人種和移民；疫情下超長的工作時間、以及家人病人的不信任、不配合都是過去一年多以來的障礙，「讓一份原本就辛苦的工作更加困難，此次希望國會能通過新法案，為還在打拼工人們做出一些本質的改變。」

白思豪支持示威，稱護理員的工作不應被低估。(記者張晨╱攝影)
白思豪支持示威，稱護理員的工作不應被低估。(記者張晨╱攝影)
華裔護理員占據示威者大部分。(記者張晨╱攝影)
華裔護理員占據示威者大部分。(記者張晨╱攝影)

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