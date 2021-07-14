周日禁理髮？過時怪法廢除

對於周日不得服務客人的法律，華人業者表示不可思議。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)13日簽署，廢除一條長期存在，卻很少被執行、不合時宜的法律，不准店家在周日為客人理髮；對於該條怪法，華埠 理髮業者表示有聽過，但由於周末上門理髮客人多，不曾遵守，也從未被罰。

該條法律規定，在周日不允許任何理髮工作，除了剪頭髮，也包括刮鬍子等理容工作；首次違法者最高罰款五元，第二次之後，每次最高罰25元，嚴重者可能面臨25天監禁。

葛謨13日廢除該條法律，立即生效；他在聲明中表示，這條法律在21世紀的現代幾乎沒有意義且過時，過去雖然鮮少執法，但很高興能正式廢除該法，並允許理髮業者自由選擇開門經營的日子。

該條法律最初是由於猶太教和基督徒傳統中的安息日，應為禱告並休息的日子，除了不許理髮之外，還有一系列相關老舊律法，包括商家不可在周日開門等；據了解，目前相關法律並未完全被廢除，但也未執法。

華埠「中國髮型屋」員工鄭先生表示，他曾在60年前聽說過這項法律，「這裡是美國嘛，什麼怪事都有」；不過他也說，他30幾年前開始在華埠替人理髮，從來沒有因為該法在周日休息過。

怡芳男女髮型屋的員工李先生則說，他從業十多年，從來沒聽說過這項「可笑的法律」；他說，周末通常生意都特別好，平日都可以休息，但唯獨周末兩天，除非有大事，否則「客人都接不完了，絕對不休。」

紐約州另外還有些的奇怪法律，還包括在晚上10時之後不可穿拖鞋出門、用曬衣繩曬衣服需要申請執照、在周日不可將冰淇淋甜筒放在口袋裡、不可公然調情否則將罰款25元等。