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疫後家裝需求旺 廚房浴室成重點

記者張晨／紐約報導

隨著疫情的好轉，各行各業也在2021年逐漸迎來了轉機，市場動向以及人們的工作方式均在潛移默化中發生了改變；而室內家裝業不少華裔業者表示，日前訂單出現了前所未有的增長， 可見許多人在疫情期間長期居家，導致對自己的家有很多不滿意的地方，裝修重點也比以往大不同。

因為長時的居家避疫，忙碌的紐約人第一次在家消磨了大部分的工作和娛樂時光，也讓很多人重新審視對家裝的需求；布碌崙(布魯克林)建築公司業者陳順業表示，幾乎所有人都將裝修重點放在了是衛生間跟廚房。

他說，良好的除菌設備也成為了熱門選擇，原來消費者在家裝消費升級要選購的物品可能是選配的，在疫情之後，則成為剛需；消費者願意購買健康除菌的衛浴產品，比如智能馬桶、感應水龍頭、消毒功能的晾衣架、阻隔管道細菌的地漏等等。

另一方面則為空間要求，增加運動、活動以及辦公空間，這一點則是疫情下孕育出的消費者新需求，人們對居家質量也提高了要求，如擴大智能家居的運用，追求更簡潔明朗的設計風格。

陳順業表示，疫情對行業改變非常大的一點是促進家裝傳統企業的數字化改造，作為一個消費驅動、供給驅動的行業，在疫情當下，人們對家的認知和連接比以往更多時候都更深。

疫情 紐約 布碌崙

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