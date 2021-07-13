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白領回歸慢 辦公樓空置率續增

記者金春香／紐約報導
紐約辦公室空置率仍在增加。（記者金春香／攝影）
紐約辦公室空置率仍在增加。（記者金春香／攝影）

雖然紐約逐漸復甦，但辦公樓空置率仍在增加，曼哈頓近19%的辦公樓仍然空置，白領員工回歸正常辦公的速度緩慢，無法帶動寫字樓周邊經濟的恢復。

紐約市疫情前每天承載160萬人流，帶動餐館、商店、劇院等系列商業經濟，疫情期間店面關閉，白領居家辦公，如今疫情趨緩，各行各業逐漸返工，但很多公司仍採取居家辦公模式，根據房地產公司Newmark的數據，曼哈頓18.7%的辦公空間仍在等待商戶簽訂租約。

商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)主席Kathryn Wylde表示，紐約市正在面對自1970年以來最大的危機，70年代期間，位於紐約的世界500強的125家公司總部中的一半搬離這裡。

Wylde說，紐約用30年的時間才從當年的危機走出來，而如今再次面臨類似情況，紐約市需要想辦法吸引人們回到辦公室，吸引公司將辦公室搬回紐約。

然而眾多公司仍採取較靈活的工作方式，並不強求員工回歸，且提供其他選擇方式。

此前在世貿中心大樓內工作的莫亞倫疫情期間轉為遠程上班，為了陪伴在外州讀書的未婚妻而選擇離開紐約，搬到愛阿華州，目前公司還沒有明確規定返崗時間，且給員工提供了在其他該公司擁有辦公室的城市工作的機會，鑑於紐約生活成本較高，以及未婚妻博士畢業後還不確定到哪裡工作，他也不排除永久離開紐約。

此前在曼哈頓中城從事媒體分析工作的關潔，疫情期間由於不用到辦公室上班，而選擇結束辦公室附近房子的租約，搬回位於紐約威徹斯特郡父母家中，方便照顧父母，也節省開銷，其公司目前也僅告知員工9月起可能施行輪班制度，但若疫情狀況發生變化，可能再次回歸全面遠程辦公模式。

商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)還指出，由於曼哈頓三分之一的商業租約都將在未來三年內到期，辦公樓空置現象還有可能繼續加劇。

紐約市 疫情 曼哈頓

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