華裔藝術家疫期創作 美華藝術協會展出

姚希晶用畫作展現新冠疫期居家避疫，自學電子琴的經歷。(記者金春香／攝影)

華裔青年藝術家姚希晶(Phyllis Yao)和王小艾(David Wang)的雙人展「感受」(Feeling)在曼哈頓456藝廊展出，作品展現新冠疫情 期間的真實個人感受，以及對疫情前生活細節的回憶。

姚希晶的作品多展現她在疫情期間最直接的感受，如在疫情高峰，每天只能待在家中，但又對周圍的一切都感到極不確定，不僅害怕，連自我身分都被沖刷，在無盡的隔離中顯得非常模糊，「有時腦海中甚至產生家中有鬼的感覺。」

另外一幅高跟涼鞋的畫作則是姚希晶用作品反映自己對財務狀況的擔憂，疫情期間藝術產業備受打擊，雖然藝術家們仍在進行創作，但很多卻難以維持生計，「這幅畫的意思就是『誰能為我買這雙鞋？』」

不過疫情也為姚希晶帶來更多時間追尋嗜好，除了創作，她最自豪的就是自學了小時候沒有機會學習的電子琴，她在朋友的舊電子琴上每天練習三小時，不僅琴藝進步，還嘗試將音樂與視覺藝術創作結合，創作由九幅不同鋼琴指法組成的大型畫作，就生動地展現這一經歷。

曾在義大利學習的王小艾對那片土地有很深的感情，其作品還受很多紐約 塗鴉藝術，以及中國 詩歌和文學藝術的影響，在多種文化的熏陶下，他的多幅3D作品都以鮮活的色彩和形式展現對過去美好生活細節的懷念，將眼中的細節美麗用藝術的形式放大展現。

二人均是在美國出生的華裔，畢業於羅德島設計學院(Rhode Island School of Design)繪畫專業，姚希晶曾是中國雲南省藝術項目的作為常駐藝術家，其作品在紐約、費城、科羅拉多、羅德島等多地展出。

「感受」將在456畫廊展出至本月30日，地址為曼哈頓百老匯456號3樓。