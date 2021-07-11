啓陽藝術家「滙生繪色」 展現社區重啟生機

「滙生繪色 Pigmengts of Life」啟陽藝術家聯合公益展開幕。(記者牟蘭／攝影)

「滙生繪色 Pigmengts of Life」啟陽藝術家聯合公益展，10日拉開帷幕，92歲的盛佩芳與多位藝術家，用畫筆詮釋他們對生活的理解，另有22名「小藝術家」帶來「童心明媚Colorful Young Mind 2021華裔 青少年作品展」，展現創意。

聯展由啟揚活動中心主辦，黑傘集團贊助，邀請盛佩芳、時向東、周森娣與應黎燦展出畫作；中心負責人甘台甯表示，疫情 期間，中心組織多場線上活動，如今疫情趨緩，期盼藉由這次活動展現社區重啟後的生機。市議員顧雅明當日出席致意。

參展藝術家時向東帶來作品「路人」，描繪38位各行業的法拉盛 街頭路人，展現當地疫後朝氣。92歲的盛佩芳帶來曾獲第81屆新羅謝爾藝術展(New Rochelle Art Association)粉彩類第二名的「豐收」等作品；她表示，40歲習畫至今，多次舉辦個展，本次帶來三幅作品，與社區同好分享。

本次還有22名六歲到19歲的青少年帶來28幅畫作與攝影作品，體現創意思維；八歲的張愷恩帶來她的自畫像，她說，疫情期間，被「困」家中，報名參與此活動，豐富暑假生活。

聯展至8月10日，地址為41大道133-29號一樓，活動免費，有意參觀民眾請登錄網址https://glownyc.org/artgallery2021/或致電(646)232-2932諮詢。