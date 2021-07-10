我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

華美人文學會 10日談中國科舉

【紐約訊】

科舉文化作為中華民族文化遺產中的一部分，起著「讓歷史昭示現實，由過去了解現在」的重要作用，其「自由報考，公平競爭，擇優錄取」的精神具有重要的當下意義。華美人文學會特邀南京中國科舉博物館館長馮家紅女士7月10日晚8時至9時半做《中國科舉與中國科舉博物館》專題講座。講座內容分為五個部分：

第一部分介紹科舉制度的發展歷程。充分剖析科舉創立之前人才選拔情況，及科舉制度正式創立、發展、鼎盛到衰落的過程。講述科舉是公平、公開、公正的「至公之制」，由科舉選拔出眾多國家人才，對社會、文化層面的影響。

第二部分介紹中國古代最大的科舉考場——江南貢院。這裡曾是選拔人才最多，設立制度最詳細，所留圖片最豐富，保護最有力度、名氣最大的考場。詳解江南貢院的規制及對全國各處考場的影響。

第三部分介紹在江南貢院遺址上建立的南京中國科舉博物館建設理念及建築特色。這是一處地下建築，是一座節能減排的博物館，是可以「呼吸」的博物館。

第四部分介紹南京中國科舉博物館的展陳特色。詳細介紹館內五大展區、33個展廳及部分館藏品、珍貴文物如：國子助教匾、殿試試卷、保護江南貢院的文書等。

第五部分介紹南京中國科舉博物館作為宣傳中國優秀傳統文化的重要視窗，將進一步講好中國故事，其未來使命與擔當及發展目標。

主講嘉賓馮家紅，南京中國科舉博物館館長，副研究員，南京大學歷史學學士，南京大學國際商業創新管理EMBA碩士。江蘇省文化產業優秀企業家、南京市百名優秀文化人才、南京市勞動模範、南京市優秀哲學社會科學工作者、南京市作家協會會員、南京導遊師資庫專家成員。主編《江南貢院碑刻法書選》《中國科舉人文古村落》《科舉博古畫選粹》《「瓷博士」開課》等，深入研究科舉文化並有《江南貢院遺址——古代科舉考試公平公正的見證》、《人才當義取——江南貢院藏康熙禦碑》、《新疫情下科舉博物館運營與管理研究》等多篇論文發表。

講座線上進行(zoom)。參加者請點擊http://chineselectures.org/upcoming.html註冊。註冊後將收到登錄連結。

中國 博物館 疫情

上一則

疫期買車自駕、地鐵乘客未回流 疫後交通更塞了

下一則

紐約台灣會館 為日本土石流救災募款

延伸閱讀

周末好去處

周末好去處
印州卡梅爾國慶遊行 華美協會不缺席

印州卡梅爾國慶遊行 華美協會不缺席
網紅旅順博物館跳日系舞 中最高檢批觸民族歷史底線

網紅旅順博物館跳日系舞 中最高檢批觸民族歷史底線
疫情趨緩實體秀回歸 香奈兒秋冬高訂系列7月6日登場

疫情趨緩實體秀回歸 香奈兒秋冬高訂系列7月6日登場
華美博物館合作華埠圖書館 30日線上說故事

華美博物館合作華埠圖書館 30日線上說故事

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
紐約州府3日數據顯示，州內單日新冠死亡病例降至二人，是近九個多月來最低值，但州府仍呼籲大家戴口罩，未接種者快打疫苗。(美聯社)

創新低 紐約州單日新冠死亡僅2人 確診數卻反彈增加

2021-07-04 09:13
亞當斯宣布紐約市長民主黨初選出線，料將當選紐約市長。(美聯社)

紐約市長初選 亞當斯宣布勝選 得票率逾半

2021-07-06 20:20

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？