華美人文學會 10日談中國科舉

科舉文化作為中華民族文化遺產中的一部分，起著「讓歷史昭示現實，由過去了解現在」的重要作用，其「自由報考，公平競爭，擇優錄取」的精神具有重要的當下意義。華美人文學會特邀南京中國 科舉博物館 館長馮家紅女士7月10日晚8時至9時半做《中國科舉與中國科舉博物館》專題講座。講座內容分為五個部分：

第一部分介紹科舉制度的發展歷程。充分剖析科舉創立之前人才選拔情況，及科舉制度正式創立、發展、鼎盛到衰落的過程。講述科舉是公平、公開、公正的「至公之制」，由科舉選拔出眾多國家人才，對社會、文化層面的影響。

第二部分介紹中國古代最大的科舉考場——江南貢院。這裡曾是選拔人才最多，設立制度最詳細，所留圖片最豐富，保護最有力度、名氣最大的考場。詳解江南貢院的規制及對全國各處考場的影響。

第三部分介紹在江南貢院遺址上建立的南京中國科舉博物館建設理念及建築特色。這是一處地下建築，是一座節能減排的博物館，是可以「呼吸」的博物館。

第四部分介紹南京中國科舉博物館的展陳特色。詳細介紹館內五大展區、33個展廳及部分館藏品、珍貴文物如：國子助教匾、殿試試卷、保護江南貢院的文書等。

第五部分介紹南京中國科舉博物館作為宣傳中國優秀傳統文化的重要視窗，將進一步講好中國故事，其未來使命與擔當及發展目標。

主講嘉賓馮家紅，南京中國科舉博物館館長，副研究員，南京大學歷史學學士，南京大學國際商業創新管理EMBA碩士。江蘇省文化產業優秀企業家、南京市百名優秀文化人才、南京市勞動模範、南京市優秀哲學社會科學工作者、南京市作家協會會員、南京導遊師資庫專家成員。主編《江南貢院碑刻法書選》《中國科舉人文古村落》《科舉博古畫選粹》《「瓷博士」開課》等，深入研究科舉文化並有《江南貢院遺址——古代科舉考試公平公正的見證》、《人才當義取——江南貢院藏康熙禦碑》、《新疫情 下科舉博物館運營與管理研究》等多篇論文發表。

講座線上進行(zoom)。參加者請點擊http://chineselectures.org/upcoming.html註冊。註冊後將收到登錄連結。