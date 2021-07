哈利波特紐約旗艦店 魔法世界變成真

該店每天吸引都許多哈利波特迷朝聖。(記者顏嘉瑩/攝影)

全球最大的哈利波特 旗艦店(Harry Potter Store New York)日前在曼哈頓開幕,這間占地超過2萬1000平方呎、樓高三層的商店,還原了書中的魔法世界;從進入霍格華茲校長鄧不利多(Albus Dumbledore)辦公室的青銅鷹面獅身獸雕像,到校園邊界會打人的樹「渾拼柳」,以及巫師世界中人人喜愛的「奶油啤酒」,滿足身處麻瓜世界的我們,對魔法世界的各種想像。

會動的鄧不利多辦公室的青銅鷹面獅身獸雕像,為哈利波特旗艦店裡的重點之一。(記者顏嘉瑩/攝影)

★魔法道具 超過千種

這間旗艦店位於熨斗大廈(Flatiron Building)隔壁,光是建築就有160年歷史之久,在充滿現代風格的熨斗大廈街區中,建築外觀獨樹一格,相當有電影 中斜角巷的氛圍。

哈利波特旗艦店裡陳設的雷文克勞皇冠,是電影拍攝道具真品。(記者顏嘉瑩/攝影) 榮恩斷掉的魔杖。(記者顏嘉瑩/攝影)

全店分為15個不同主題,展示超過1000種魔法世界裡的道具,同時也有不少電影拍攝的真實道具展出,包括雷文克勞的皇冠(Ravenclaw's diadem)、食死人(Death Eaters)的面具、書籍「消失的密室」中,榮恩衛斯理(Ron Weasley)嘗試對山怪施咒而折斷的魔杖等。

紐約限定商品區域上,掛有手工製作的佛客使雕像。(記者顏嘉瑩/攝影)

★限定商品 僅此一家

一踏入店裡,映入眼簾的商品均為紐約 旗艦店限定,全球只有在這間店買得到,商品包括限定T恤、雨傘、原子筆、筆記本、鑰匙圈等;不過該空間值得注意的是,掛在天花板上重達100公斤、手工製作的鳳凰「佛客使」(Fawkes)雕像,佛客使不論在書中或是電影裡,都多次扮演劇情重要角色。

店裡有不少各個學院的周邊商品。(記者顏嘉瑩/攝影) 葛萊分多學院上方,放著露娜的獅子帽。(記者顏嘉瑩/攝影)

限定商品區的右手邊,則是販售四個學院「葛萊分多」(Gryffindor)、「雷文克勞」(Ravenclaw)、「赫夫帕夫」(Hufflepuff)和「史萊哲林」(Slytherin)的周邊商品。在每個學院陳列物品上方,放著能夠代表學院的物品,以及各個學院在書籍和電影中的代表人物;像是代表葛萊分多的哈利波特、雷文克勞的露娜羅古德(Luna Lovegood)、赫夫帕夫的西追迪哥里(Cedric Diggory),還有史萊哲林的石內卜(Severus Snape)等,與民眾產生連結。

天花板有魁地奇比賽的花樣,搭配飛來飛去的金探子音效,有身歷其境的感受。(記者顏嘉瑩/攝影) 除了哈利波特,還有「怪獸與牠們的產地」周邊。(記者顏嘉瑩/攝影)

該區域的另一邊,則是還原魔法世界中的「奧利凡德魔杖商店」(Ollivanders Wand Shop),販售哈利波特以及「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)主要角色的魔杖。除了角色魔杖,旗艦店也推出全球限定的「金探子」魔杖,每天一開店就搶售一空,不過店裡每天補貨,如果想要買限定商店的麻瓜們,就得要早點到店裡搶購。 哈利波特主角魔杖的互動裝置。(記者顏嘉瑩/攝影)

★互動裝置 遊客鬥法

在魔杖區一旁,還有互動裝置,半圓形的球體四周擺放著主要角色的魔杖,只要有兩位民眾分別握住哈利波特和佛地魔的魔杖,就會啟動互動模式,在半圓形的球體出現紅色以及綠色的光芒,代表著雙方正在鬥法;另外若有民眾同時握住哈利跟榮恩的魔杖,就會出現兩人一起搭乘衛斯理先生用麻瓜汽車改造的飛天魔法車,撞上渾拼柳的畫面,相當有趣。

海格比例的身高和鞋子。(記者顏嘉瑩/攝影) 活米村的路牌,指引民眾方向。(記者顏嘉瑩/攝影) 通往魔法部的紅色電話亭。(記者顏嘉瑩/攝影) 藏在樹裡的木精。(記者顏嘉瑩/攝影) 藏在樹裡的木精。(記者顏嘉瑩/攝影)

除此之外店裡還有不少互動設施,像是獵場看守人海格(Rubeus Hagrid)的大鞋、躲在樹中的木精(Bowtruckle)、紅色魔法部電話亭、活米村(Hogsmeade)的街道牌等;該店未來也將推出飛天掃帚的虛擬實境體驗,預計又將掀起一波熱潮。

紐約哈利波特旗艦店內充滿魔法氛圍的奶油啤酒吧。(記者顏嘉瑩/攝影)

★餐牌會動 漂浮空中

到了哈利波特旗艦店,怎麼能夠不嚐嚐在巫師世界中人人喜愛的「奶油啤酒」?店裡規畫了一區奶油啤酒吧,讓逛累的民眾能夠點上一杯無酒精的奶油啤酒、品嚐以魔法物品造型做成的餅乾、巧克力。為了符合魔法世界的形象,酒吧點餐牌的設計也有巧思,會動的點餐牌,看上去就像是被施了魔法漂浮在空中,相當有趣。

該店自6月初開幕以來,每天吸引無數哈利波特迷造訪,為了在新冠肺炎疫情期間限流,該店除了開放民眾現場排隊,也可掃二維碼(QR code)線上排隊,不過一旦當天的二維碼名額掃完,就會關閉線上排隊,想要入內的民眾只能次日趁早。

哈利波特紐約旗艦店地址在曼哈頓西21街和西22街之間的百老匯(Broadway)935號,營業時間為每日早10時至晚9時,周日為早11時至晚7時;更多資訊可登錄網站:https://bit.ly/2VhVrYh。