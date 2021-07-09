●第三屆公校電影 節

第三屆紐約市 公校電影節(New York City Public School Film Festival)訂於9日(周五)舉行，為了因應疫情，今年的電影節將採露天模式，民眾可在星空的陪伴下欣賞由32名入選電影節的公校高中生所拍攝的作品。影片內容多元，從動畫、紀錄片、實驗型短片、配音短片等都有，呈現紐約市高中生的多元聲音。活動免費，放映時間為9日晚8時至晚12時，地點位於皇后區北方大道與34大道間78、79街的Rory Staunton Field。更多資訊可瀏覽網頁：https://on.nyc.gov/3dRNnUr。

●牙買加灣水岸節

皇后區遠洛克威(Far Rockaway)的牙買加灣(Jamaica Bay)，擁有水岸及綠地，是當地居民的重要休閒場所，訂於10日(周六)早上9時至下午3時，舉辦「牙買加灣水岸節」(Jamaica Bay Festival)。民眾可在專家的導覽下，了解水岸附近的生態系統，還可以註冊參與免費活動，包括划皮艇、做瑜伽、參觀生態公園等。活動地點位於牙買加灣Bayswater公園內的Bay 32街以及Beach Channel Drive，詳情請見網頁：http://www.jbrpc.org/jamaica-bay-festival。

●下東城電影節

曼哈頓下東城每年都舉辦電影節，去年受到新冠疫情影響，活動轉為線上；今年活動回歸現場放映，民眾可到場參加，或在家線上參與電影節。今年活動上，觀眾將會首次欣賞Hulu未曝光六集音樂紀錄片「麥卡尼」(MCCARTNEY)的前三集，該紀錄片記錄了被「金氏世界紀錄」記載，披頭士樂隊成員保羅·麥卡尼(Paul McCartney)及製作人魯賓(Rick Rubin)在流行音樂史上的貢獻。下東城電影節從8日(周四)至12日(周一)在東村影院(Village East Cinema)舉辦，資訊及購票可登錄網站：https://www.lesfilmfestival.com/。

●布碌崙 博物館快閃市集

由布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)規畫的跨閃市集，訂於11日(周日)上午10時30分至下午5時30分舉行。為推廣當地小商家，該博物館聚集了超過20個攤販，販售藝術品、珠寶、居家和各式獨一無二的雜貨，讓民眾到場挖寶。快閃市集將在戶外舉行，主辦方要求年滿兩歲以上的到場民眾，都需要戴口罩，並遵守社交距離。地址為布碌崙Eastern Parkway 200號，活動免費。更多資訊在網頁：https://bit.ly/3wlQyKy。