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反對7、8大道改單行道 華人求助亞當斯

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙8大道華人上月到曼哈頓市交通局總部示威抗議，拒絕7、8大道改單行道。(本報檔案照)
布碌崙8大道華人上月到曼哈頓市交通局總部示威抗議，拒絕7、8大道改單行道。(本報檔案照)

為暫停市交通局(DOT)針對布碌崙(布魯克林)7、8大道改為單行道的計畫，當地華人上個月到曼哈頓當局總部示威，然而之後當局舉行的公眾會議，始終沒有讓人滿意的回答；8大道華人8日(周四)將再舉行示威活動，在日落公園提供專車前往布碌崙區政廳，這次希望布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)能夠介入，聲援華人。

此次示威由7、8大道當地華人所組織，指該計畫將摧毀華社的經濟，是市長白思豪(Bill de Blasio)針對華社的「惡政」；有法拉盛緬街公車專車道的前車之鑑，組織者不斷呼籲8大道華人要及時反擊和爭取，不要讓市府輕易得逞。

民眾表示，白思豪的市長任期只剩下幾個月，各市府機構也在觀望階段，唯一能影響結果的是社區是否足夠強硬；只要華人態度夠堅決，絕對有機會能制止當局實施該計畫，取得最終的勝利。

活動發起人之一的社區人士黃啟旺指，繼上次的示威抗議後，當局的態度未變，公共會議上只是報告計畫進展，沒有聽取民意；當局所設立的「社區諮詢委員會」(Community Advisory Board)，部分成員根本不住8大道或有直接關係，完全沒有份量代表當地社區作選擇。此次到區政廳示威也希望能引起亞當斯的關注，呼籲當局放慢腳步、傾聽民意，並且讓程序更透明化。

示威將於8日(周四)下午2時在布碌崙區政廳前舉行，地址是布碌崙Joralemon街209號；該會將提供專車免費接送，民眾可在當天下午1時到8大道5506號，了解更多信息，可撥打(917) 291-8387或(917) 254-3529。

8大道 華人 布碌崙

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