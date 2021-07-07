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近百度高溫襲紐約 冷飲熱賣

記者顏嘉瑩／紐約報導
炎熱的天氣下，民眾在華埠雪糕行門口吃著冰品消暑。(記者顏嘉瑩╱攝影)
炎熱的天氣下，民眾在華埠雪糕行門口吃著冰品消暑。(記者顏嘉瑩╱攝影)

國慶長假期之後，紐約市連續迎來兩天的高溫天氣，最高氣溫將達90度，搭配潮溼天氣，體感溫度恐將破百；6日在炎熱的天氣下，民眾多躲在室內吹冷氣消暑，曼哈頓華埠的街道與國慶期間相比，也冷清了不少。

根據氣象信息網站AccuWeather資深氣象專家沃克(Paul Walker)，6日最高溫度達到93度，但伴隨著濕度，在當天下午至傍晚的體感溫度更高達105度。

預報顯示，高溫恐持續影響至7日(周三)，氣溫仍將持續飆高至93至95度，體感溫度可達105度，但在8日(周四)氣溫將下降至86度，伴隨著陰雨的天氣，體感溫度恐將更低。

溫度也間接影響到民眾出門的意願，華埠在剛剛過去的長周末期間，湧入不少觀光人潮，也讓商家感到相當開心，期待紐約市真正從疫情中復甦，不過6日中午，華埠街道卻不見人潮，出門買菜的人也撐著傘、戴著帽子遮陽。

勿街粵菜館員工李女士說，長周末有許多觀光客用餐，另外也有部分家庭聚會，如今收假後又碰上高溫天氣，民眾多躲在室內吹冷氣、不想出門，街道自然也就冷清不少。

飲料店、冰品店的生意也因為高溫天氣相對更好；飲料店「一芳」員工表示，該店的水果茶、期間限定的楊枝甘露等飲料在夏天都相當受到歡迎，尤其天氣熱時，不僅到店點餐的民眾變多，打電話訂飲料的人也增加不少。

紐約市6日體感溫度破百，華埠街頭顯得冷清，民眾多在室內吹冷氣避暑。(記者顏嘉瑩╱...
紐約市6日體感溫度破百，華埠街頭顯得冷清，民眾多在室內吹冷氣避暑。(記者顏嘉瑩╱攝影)

高溫 紐約市 華埠

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